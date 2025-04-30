كباكا الأبرز، الأوراق الرابحة لمنتخب الشباب قبل مواجهة سيراليون اليوم

يستأنف منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، اليوم الأربعاء مشواره في بطولة أمم أفريقيا للشباب، التي تستضيفها مصر حاليا، وتستمر حتى الثامن عشر من مايو المقبل.

أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر، يملك العديد من الأوراق الرابحة القادرة على تنفيذ أفكاره على أرض الملعب وعلى رأسها الظهير الأيسر المتألق في اللقاء الأول مهاب سامي وقائد الفريق أحمد خالد "كباكا".

ويعد محمد السيد ومعه محمد عبد الله رجل مباراة جنوب أفريقيا وصاحب الهدف الرائع رغم نزوله كبديل في الدقيقة 35 من عمر اللقاء، من أهم الأوراق الرابحة للفراعنة الشباب.

أما منتخب الـ "شوتنج ستارز" فيعول على مهارة وموهبة قائده موموه كامارا لاعب وسط مينوسوتا يونايتد الأمريكي وهداف الفريق في التصفيات برصيد 3 أهداف ومعه حارس المرمى مامادو جالو الذي ينشط في فريق بروندبي الدنماركي بالإضافة ألفا توريه مدافع دوبوسيكا الصربي.

ويلتقى منتخب مصر اليوم نظيره منتخب سيراليون، في الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى بدور المجموعات لبطولة أمم افريقيا للشباب.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام سيراليون

واستقر أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب المصري، على التشكيلة الأساسية التي ينوي الدفع بها أمام سيراليون في موقعة الليلة، حيث من المتوقع أن يدخل الفراعنة المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر.

خط الدفاع: محمد سمير وعبدالله بوستنجي وأحمد عابدين ومهاب سامي.

خط الوسط: أحمد خالد كاباكا ومحمد السيد وأحمد وحيد.

خط الهجوم: محمد عبدالله ومحمد زعلوك وعمر خضر.

منتخب مصر للشباب، فيتو

موعد مباراة مصر وسيراليون والقناة الناقلة

وتقام مباراة منتخب الشباب المصري أمام نظيره منتخب سيراليون، اليوم الأربعاء 30 أبريل، على أرضية استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وتنطلق صافرة مباراة مصر وسيراليون في تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والسعودية، وتنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت، عبر قناة beIN SPORTS 6 HD

ترتيب المنتخبين في المجموعة الأولى

منتخب مصر حقق فوزا مهما في الجولة الأولى أمام جنوب افريقيا، وحصد الثلاث نقاط ليتصدر المجموعة الأولى، فيما تعادل منتخب سيراليون سلبيا مع زامبيا، ليحتلا المركز الثاني، وجنوب افريقيا في المركز الرابع بدون نقاط، فيما كان منتخب تنزانيا “باي” في الجولة الأولى، ويخوض اليوم مباراته الأولى أمام جنوب افريقيا

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