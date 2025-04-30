نبيه يحذر لاعبي منتخب الشباب من الاستهانة بمواجهة سيراليون

منتخب الشباب، أطلق أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب تحت 20 سنة، تحذيرات مهمة للاعبيه على هامش التدريب الختامي اليوم استعدادًا للقاء سيراليون اليوم الأربعاء باستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية فى الجولة الثانية للمجموعة الأولى بكأس الأمم الإفريقية التي تقام فى مصر وهو البطولة المؤهلة إلى كأس العالم القادمة في تشيلي.



منتخب الشباب يستعد لمواجهة سيراليون، فيتو

نبيه يطالب لاعبيه بالاحتفاظ بالروح الرياضية

وشدد أسامه نبيه خلال كلامه مع لاعبيه على ضرورة التزامهم الكامل بالتعليمات واحتفاظهم بالروح القتالية والأداء الرجولي الذي كان سببًا محوريًّا في التفوق على جنوب إفريقيا بهدف نظيف في مباراة الافتتاح، مشيرًا إلى أن البطولة صعبة وكل المستويات متقاربة والطموحات متساوية والبقاء لصاحب الجهد الغزير والنفس الطويل.

وتابع أسامة نبيه قائلًا: يجب عليكم الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة والجدية والجماعية في الهجوم والدفاع دون تهاون ودون استهتار.

تنفيذ بعض الجمل التكتيكية خلال المران

وشهد التدريب تنفيذ عدد من الجمل الخططية والفنية المقرر تطبيقها خلال مباراة الغد على ضوء مشاهدة المنافس بالفيديو ومتابعته فى مباراته الأولى التي تعادل فيها مع زامبيا والتي كشفت قوة سيراليون وصمودها أمام منتخب زامبيا العنيد.

أحمد مجاهد، فيتو

أحمد مجاهد يزور منتخب الشباب

تابع التدريب وليد درويش عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة كما حرص أحمد مجاهد المنسق العام للبطولة الاطمئنان على آخر استعدادات المنتخب المباراة وقام بزيارة المنتخب فى فندق الإقامة ضمن جولة اطمأن خلالها على أحوال بعثات المنتخبات المشاركة فى البطولة وتذليل كافة العقبات للضيوف.



منتخب مصر بالقميص الأحمر أمام سيراليون

على صعيد متصل يلعب منتخب مصر المباراة بالفانلة الحمراء والشورت الأبيض والجورب الأسود بينما يلعب سيراليون بالزي الأخضر كاملًا؛ هذا طبقًا لما أسفر عنه الاجتماع الفني للمباراة الذي حضره كل من: حمادة أنور المدير الإداري ود.محمد اكمل رئيس الجهاز الطبي وعلاء سعيد مدير المهمات.

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