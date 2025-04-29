منتخب الشباب يختتم استعداداته لمواجهة سيراليون في بطولة أمم إفريقيا (صور)

منتخب الشباب، خاض منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، مرانه الختامي اليوم الثلاثاء بمدينة الإسماعيلية، استعدادا لمباراته المرتقبة غدا الأربعاء، أمام نظيره منتخب سيراليون في الجولة الثانية بدور المجموعات لبطولة أمم إفريقيا للشباب المقامة حاليا في مصر، وتستمر منافساتها حتى يوم 18 مايو المقبل، والمؤهلة لنهائيات كأس العالم التي تستضيفها تشيلي في شهر سبتمبر المقبل.

أسامة نبيه يحفظ اللاعبين بعض الجمل الخططية

وأدى منتخب مصر للشباب مرانا خفيفا، تضمن بعض تدريبات الجري والإحماء، وحرص الجهاز الفني للفراعنة الصغار بقيادة أسامة نبيه، على تحفيظ اللاعبين بعض الجمل التكتيكية، التي ينوي تطبيقها خلال لقاء الغد أمام سيراليون

كما قام أيمن طاهر مدرب الحراس بتخصيص فقرة تدريبية خاصة لحراس مرمى منتخب الشباب

وشهد مران منتخب الشباب حماس وجدية من قبل جميع اللاعبين، ووضح رغبة الجميع في لفت أنظار الجهاز الفني على أمل المشاركة أساسيا أمام سيراليون في لقاء الغد

موعد مباراة مصر وسيراليون والقناة الناقلة

ويلتقي منتخب الشباب المصري في الجولة الثانية نظيره منتخب سيراليون، غدا الأربعاء 30 أبريل، في ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وتنطلق صافرة مباراة مصر وسيراليون في تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والسعودية، وتنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة الحقوق الحصرية لبث مباريات البطولة.

منتخب مصر يفوز على جنوب افريقيا

وحقق منتخب الشباب المصري، فوزا ثمينا على جنوب افريقيا في جولة الإفتتاح يوم الأحد الماضي، بهدف دون مقابل، وحصد 3 نقاط وضعته على صدارة المجموعة الأولى، ويحتاج إلى الفوز في لقاء الغد أمام سيراليون، ليتأهل رسميا للدور ربع النهائي بالبطولة.

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