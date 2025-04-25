إعلام حوثي: غارات أمريكية على منطقة بني مطر غرب صنعاء

ذكرت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي، اليوم الجمعة، أن غارات أمريكية استهدفت منطقة بني مطر غرب العاصمة اليمنية صنعاء.

غارات أمريكية على اليمن

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة،شن الطيران الأمريكي 4 غارات على منطقة طخية بمديرية مجز بمحافظة صعدة شمالي اليمن، وذلك في ظل استمرار العملية العسكرية التي بدأتها واشنطن منذ أسابيع.

وفي السياق ذاته نقلت قناة الجزيرة مسؤول أمريكي قوله اليوم الجمعة: إن الحوثيين تمكنوا من إسقاط عدد من مسيراتنا بسبب اعتمادنا عليها بوتيرة وكمية غير مسبوقتين.

جماعة الحوثي تسقط 7 مسيرات أمريكية

وأضاف المسؤول الأمريكي في حديثه: أن مزاعم الحوثيين باستخدام أنظمة صواريخ محلية الصنع في إسقاط مسيراتنا كاذبة، وإنما استخدموا أنظمة صواريخ أرض جو إيرانية الصنع في التصدي لمسيراتنا.

وتابع: من الواضح أن الحوثيين يتلقون مساعدة من إيران في رصد واستهداف مسيّراتنا والنقاشات بشأن الحملة على الحوثيين تراوح بين خياري تصعيد الضربات وإنهائها.

فشل أمريكا في القضاء على قدرات الحوثي





وفي السياق ذاته نقلت شبكة سي إن إن عن مسؤولين أمريكيين: أن الحوثيين نجحوا بإسقاط 7 مسيرات لنا مما عرقل الانتقال للمرحلة الثانية من الحملة.



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