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الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات جمهورية جديدة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 16 مكرر (ب)، الصادر في 23 أبريل 2025، 3 قرارات جمهورية جديدة اليوم للرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات، واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات مع السعودية، والموافقة على المنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي بقيمة (500) ألف يورو.

 

وجاءت القرارات كالتالي: 


- قرار جمهوري جديد رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.


-قرار جمهوري للرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 607 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية.

 


-قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 6 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولى بقيمة (500) ألف يورو لتمويل مشروع "معالجة مياه الصرف الصناعى فى مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحى المعالجة" لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.


 

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