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أخبار مصر

وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور
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أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات المصرية.

وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

• الدكتورة منال مصطفى عبدالحميد محمد عبدالرحمن، نائبًا لرئيس جامعة دمنهور لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

• الدكتور جمال جمال عبدالرؤوف بدر، نائبًا لرئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث.

• الدكتور مصطفى محمود مصطفى محمود، نائبًا لرئيس جامعة المنيا لشئون التعليم والطلاب.

• الدكتور رضا حسانين محمد حسانين، عميدًا لكلية العلوم، جامعة الوادي الجديد.

• الدكتور أحمد أنور عبدالغني يونس، عميدًا لكلية الطب، جامعة قناة السويس.

• الدكتورة مها فريد محمد سليمان علي، عميدًا لكلية العلوم، جامعة قناة السويس.

• الدكتور محمود محمد سليمان علي، عميدًا لكلية الآداب، جامعة المنصورة.

• الدكتورة عبير محمد زكريا عبدالعزيز بركات، عميدًا لكلية التمريض، جامعة المنصورة.

• الدكتور شريف مسعود أحمد البدوي، عميدًا لكلية الهندسة، جامعة المنصورة.

• الدكتور محمود محمد محمد عطية، عميدًا لكلية الزراعة، جامعة الزقازيق.

 

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