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سياسة

النواب يوافق على منحة إسبانية بـ 300 ألف يورو لتوفير فرص عمل للشباب

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

 وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 7 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل مشروع خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات.

 

لجنة الشباب والرياضة 

وشهدت الجلسة استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 7 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل مشروع خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات.

 

ويهدف الاتفاق إلى دعم قدرات وزارة الشباب والرياضة في تقديم الخدمات لرواد الأعمال الشباب، والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام من خلال زيادة فرص العمل والعمل الحر للشباب في مصر، ويشمل ذلك تعزيز روح المبادرة بين الشباب، وتزويدهم بالمهارات والموارد اللازمة لإنشاء شركاتهم الخاصة وخلق فرص عمل لائقة لهم.

الاتفاق يتضمن منحة قدرها 300 ألف يورو من الوكالة الإسبانية

وأوضحت اللجنة في تقريرها أن الاتفاق يتضمن منحة قدرها 300 ألف يورو من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية.

 

وأشار التقرير إلى أن الاتفاق يأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وإسبانيا في العديد من المجالات، والتي توطدت بشكل كبير منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسئولية البلاد، ومن بين هذه المجالات ريادة الأعمال والتوظيف" والمخصصة لأجله المنحة موضوع الاتفاق المعروض والمقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية،

شروع خلق فرص عمل للشباب

وتأتي هذه المنحة كمرحلة ثانية استكمالًا للمرحلة الأولى من مشروع خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات والتي أسهمت في تمكين الشباب المصري من دخول سوق العمل بفعالية، وتعزيز قدراتهم على إنشاء وإدارة مشاريعهم الخاصة مما يدعم النمو الاقتصادي المستدام في مصر.

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التوظيف الرئيس عبد الفتاح السيسي الشئون الاقتصادية الشباب والرياضة المستشار الدكتور حنفي جبالي الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي

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