قرار جمهوري جديد بشأن قرض بمبلغ 500 مليون دولار من البنك الدولي

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 17، الصادر في 26 أبريل 2025، قرارا جمهوريا جديدا للرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 500 مليون دولار.

ونص القرار الجمهوري رقم 637 لسنة 2025 على "الموافقة على اتفاق قرض برنامج “تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية فى مصر” بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة (500) مليون دولار أمريكي، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

ويوافق البنك على إقراض المقترض مبلغ 500 مليون دولار، ويبلغ رسم الحصول على القرض ربع بالمائة (0٫25٪) من مبلغ القرض، وتبلغ عمولة الارتباط ربع بالمائة (0٫25٪) سنويًا على رصيد القرض غير المسحوب.

وتكون الفائدة المستحقة الدفع من قبل المقترض عن كل فترة فائدة بمعدل يساوى السعر المرجعي، كما هو محدد فى الفقرة "89 " فى ملحق الشروط العامة لعملة القرض.

جاء القرار بعد بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء.





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