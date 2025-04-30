استقرار في حالة الطقس بالوادي الجديد ورفع درجة الطوارئ استعدادًا للعواصف الترابية

تشهد محافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، حالة من الاستقرار النسبي في الأحوال الجوية، حتى الآن، مع استمرار رفع درجة الطوارئ القصوى بكافة مراكز المحافظة تحسبًا لأي تغيرات مفاجئة في الطقس، وخاصة مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من موجة مرتقبة من العواصف الترابية قادمة من ليبيا.

وأوضح اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أن جميع الوحدات المحلية ومديريات الخدمات في المحافظة في حالة استعداد كامل، مشيرًا إلى التنسيق المستمر مع غرفة العمليات المركزية ومراكز إدارة الأزمات تحسبًا لأي طارئ. كما تم التنبيه على المستشفيات بتوفير الأدوية وأسطوانات الأكسجين، ورفع جاهزية سيارات الإسعاف، مع وقف مؤقت لبعض الأنشطة الميدانية غير الضرورية في المناطق المفتوحة.



الالتزام بتعليمات السلامة عند قيادة السيارات على الطرق السريعة والصحراوية

من جانبها، ناشدت المحافظة المواطنين توخي الحذر والالتزام بتعليمات السلامة، خاصة عند قيادة السيارات على الطرق السريعة والصحراوية، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى.

كما دعت إلى متابعة النشرات الجوية الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت محافظة الوادي الجديد، أن هذه الإجراءات الاحترازية تأتي ضمن خطة الدولة الشاملة لمواجهة الطوارئ المناخية والتقلبات الجوية المتكررة، لا سيما في ظل التغيرات المناخية العالمية التي بدأت تؤثر بوضوح على النمط المناخي في مصر خلال السنوات الأخيرة.

تعد محافظة الوادي الجديد من أكثر المناطق المعرضة للتقلبات الجوية الحادة والعواصف الترابية، خاصة في فصل الربيع. وتاريخيًا، شهدت المحافظة عدة موجات من الطقس السيئ، كان أبرزها في أبريل 2018 وأبريل 2021، حين أدت الرياح الشديدة والعواصف الرملية إلى إغلاق الطرق الصحراوية وتعليق الدراسة لعدة أيام، إضافة إلى وقوع حوادث مرورية ناتجة عن انعدام الرؤية الأفقية.

وتُصنف الوادي الجديد باعتبارها أكبر محافظات مصر من حيث المساحة، وتتميز بطبيعتها الصحراوية المفتوحة، مما يجعلها أكثر عرضة لتأثيرات المنخفضات الجوية الموسمية القادمة من الصحراء الغربية، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وانتشار الرياح النشطة المحملة بالرمال.

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