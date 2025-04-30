الكشف على 133 حالة في قافلة طبية لجامعة بنها

نظمت جامعة بنها قافلة طبية متخصصة في أمراض العيون والروماتيزم بمدرسة المكفوفين ببنها، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان".

الكشف علي 133 حالة في قافلة طبية لجامعة بنها بمدرسة المكفوفين ببنها



جاء ذلك برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



وتمت القافلة بإشراف الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية، والدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، وبالتعاون مع مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وتنسيق وتنظيم الأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



وأسفرت القافلة عن توقيع الكشف على عدد 55 حالة رمد، و36 حالة روماتيزم، و42 حالة أنف وأذن بإجمالي 133 حالة، بالإضافة إلى تحويل عدد من الحالات للعلاج بالمستشفى الجامعي.

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