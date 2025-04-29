تعليق الدراسة بكليات جامعة بنها غدا بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها تعليق الدراسة غدا الأربعاء بسبب سوء حالة الطقس، وذلك على مستوى كليات الجامعة.



وقال رئيس الجامعة إن القرار جاء بناء على ما أعلنت عنه هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد غدا الأربعاء لظروف جوية سيئة، على أن يعقد مجلس الجامعة اجتماعه الدوري في الموعد المقرر له غدا.



وأضاف أن الأمن الجامعي سيعمل على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان أمان الحرم الجامعي خلال فترة تعليق الدراسة وحفظ الله بلادنا وجميع منسوبي جامعة بنها والشعب المصري العظيم من كل سوء.

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