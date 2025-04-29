الأربعاء 30 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تعليق الدراسة بكليات جامعة بنها غدا بسبب سوء الأحوال الجوية

رئيس جامعة بنها،
رئيس جامعة بنها، فيتو

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها تعليق الدراسة غدا الأربعاء بسبب سوء حالة الطقس، وذلك على مستوى  كليات الجامعة.

 

txt

كلية البنات بـ "عين شمس" تستقبل وفدا من جامعة فوكوي اليابانية

txt

في ذكرى التحرير.. جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية إحدى ثمار التنمية في شرق القناة.. تقدم برامج دراسية حديثة مواكبة لمتطلبات سوق العمل.. 646 مليون جنيه تكلفة الإنشاء


وقال رئيس الجامعة إن القرار جاء بناء على ما أعلنت عنه هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد غدا الأربعاء لظروف جوية سيئة، على أن يعقد مجلس الجامعة اجتماعه الدوري في الموعد المقرر  له غدا.


وأضاف أن الأمن الجامعي سيعمل على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان أمان الحرم الجامعي خلال فترة تعليق الدراسة وحفظ الله بلادنا وجميع منسوبي جامعة بنها والشعب المصري العظيم من كل سوء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوي هيئة الأرصاد الجوية رئيس جامعة بنها ناصر الجيزاوي

مواد متعلقة

دوري أبطال أوروبا، ديمبلي يتقدم لسان جيرمان بهدف في مرمى آرسنال

تراجع جديد لسعر صرف الدولار بختام تعاملات اليوم

وزير التعليم العالي يوجه رؤساء الجامعات بالتنسيق مع المحافظين بشأن تعليق الدراسة

كلية البنات بـ "عين شمس" تستقبل وفدا من جامعة فوكوي اليابانية
ads

الأكثر قراءة

13 جامعة تعلن تعليق الدراسة بها غدا الأربعاء بسبب العاصفة الترابية

وزير التعليم يقرر اعتبار غدا الأربعاء أجازة بكافة المدارس على مستوى الجمهورية

حرب شاملة تطرق حدود إثيوبيا، تفاصيل التوتر مع إريتريا وسيناريوهات المواجهة العسكرية

إلزموا بيوتكم، الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من أمطار رعدية ورياح ترابية شديدة

انتظام الدراسة بجامعات عين شمس وحلوان والقاهرة غدا

بعد إجازة الغد، التعليم تكشف مصير الامتحانات الشهرية بالمدارس

مصدر بجامعة القاهرة يؤكد انتظام الدراسة غدا بجميع الكليات

محافظ القاهرة يطالب المواطنين بتقليل الحركة على الطرق غدا

خدمات

المزيد

سعر الأرز في السوق المحلية اليوم الثلاثاء 2025/4/29

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر السكر اليوم الثلاثاء 29-4-2025 في الأسواق

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

الزمالك يكتسح المصري تاريخيا في جميع البطولات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القمح في المنام وعلاقتها بقدوم الخير والحظ الوفير

حكم الدعاء عند شرب ماء زمزم ووقته وهل يفقد بركته عند نقله؟

علي جمعة: هذا مدخل التيارات المتشددة لتكفير الأمة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية