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محافظات

جامعة بنها تحصد 20 ميدالية في بطولة الجامعات المصرية لألعاب القوى

جامعة بنها،فيتو
جامعة بنها،فيتو

حصد طلاب جامعة بنها 20 ميدالية متنوعة شملت 2 ذهبية،2 فضية، 16 برونزية فى بطولة الجامعات المصرية ( الشهيد الرفاعى) لألعاب القوى، والتي أقيمت بالجامعة الأمريكية.

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من جانبه هنأ  الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الطلاب الفائزين فى فعاليات البطولة، معربا عن فخره واعتزازه بما حققه أبناء الجامعة، مشجعا لهم المشاركة الإيجابية في البطولات والمسابقات دائما وذلك من أجل وضع طاقاتهم علي المسار الصحيح وإكتسابهم الخبرات والمهارات الحياتية المُختلفة.


وأكد " الجيزاوي"  حرص جامعة بنها على دعم الطلاب المتميزين والموهوبين والنوابغ في كافة المجالات، ودعم الأنشطة الطلابية وتشجيع الطلاب على تنمية مواهبهم بهدف إعداد أجيال قادرة على الابتكار والإبداع.

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الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوي جامعة بنها كلية الزراعة جامعة بنها

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