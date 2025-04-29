13 جامعة تعلن تعليق الدراسة بها غدا الأربعاء بسبب العاصفة الترابية

نظرا للعاصفة الترابية التي تضرب البلاد، علق عدد من الجامعات الدراسة بها غدا الأربعاء، والجامعات التي أعلنت تعليق الدراسة بها كالتالي:

جامعة دمنهور، جامعة القناة، جامعة المنيا، جامعة المنيا الأهلية، جامعة المنصورة، جامعة بنها، جامعة بني سويف، جامعة بني سويف الأهلية، جامعة بني سويف التكنولوجية، جامعة الفيوم، جامعة الزقازيق، جامعة أسيوط، بالإضافة إلى جامعة الأزهر.

وقالت مصادر بجامعات عين شمس وحلوان والقاهرة، إن الدراسة بالجامعات الثلاث مستمرة غدا رغم الطقس السيئ، موضحة أنه لم تصل أي تعليمات بشأن تعليق الدراسة.

من جانبه وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رؤساء الجامعات، بالتنسيق مع المحافظين، في اتخاذ القرارات المناسبة بشأن تعطيل الدراسة غدًا الأربعاء الموافق 30 أبريل وفقا لحالة الطقس بكل محافظة.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية بدء تأثير المنخفض الجوي الخماسيني على الصحراء الغربية، حيث تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى الرمال المثارة على مناطق من الصحراء الغربية وواحة سيوة نتيجة دخول المنخفض الجوي الخماسينى حدودنا الجنوبية الغربية.

ويعمل على نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة التي تؤدي إلى تدهور فى مستوى الرؤية الأفقية.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم، ويسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، معتدلا ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية الغربية وحار على جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل في أول الليل، ومائلا للبرودة وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.