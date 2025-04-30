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خارج الحدود

زعيم كوريا الشمالية يأمر بسرعة التسليح النووي لقواته البحرية

زعيم كوريا الشمالية،
زعيم كوريا الشمالية، فيتو

وجه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون بتسريع وتيرة التسليح النووي للسفن ‏البحرية بعد الكشف عن مدمرة جديدة قبل أيام قليلة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء ‏المركزية الكورية الرسمية اليوم الأربعاء. ‏

 الدفاع عن ‏كوريا الشمالية وحماية السيادة البحرية

وأعلن أن الوقت قد حان الوقت لتسريع تسليح البحرية نوويا من أجل الدفاع عن ‏الدولة وحماية السيادة البحرية من التهديدات الحالية والمستقبلية، محددًا عدة مهام ‏مختلفة لتحقيق ذلك، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية

وتمتلك كوريا الشمالية أسلحة نووية، تصفها بانتظام بأنها رادع ضروري ‏للمناورات العسكرية "العدوانية" التي تقوم بها واشنطن وسول. ‏

صواريخ نووية تكتيكية قصيرة المدى

ومن المحتمل أن تكون المدمرة الجديدة التي تحمل اسم "تشوي هيون" والتي تم ‏الكشف عنها في حفل أقيم السبت الماضي، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية ‏الشمالية، مجهزة بـ"صواريخ نووية تكتيكية قصيرة المدى"، وفقا لموقع "إن كيه ‏نيوز" الأمريكي المتخصص. ‏

وقال كيم جونج أون في تصريح نقلته الوكالة الرسمية إنه من المتوقع أن تدخل ‏السفينة "الخدمة في مطلع العام المقبل" للمساعدة في جعل البحرية الكورية ‏الشمالية "حلقة وصل أساسية في الدفاع الوطني وعنصرا للردع النووي".‏

أسلحة تكتيكية موجهة من البحر إلى البحر

وأوضحت الوكالة الرسمية اليوم أن تجارب إطلاق النار من "تشوي هيون" ‏أجريت في 28 أبريل، باستخدام "صواريخ كروز تفوق سرعة الصوت، ‏وصواريخ كروز استراتيجية، وصواريخ مضادة للطائرات، ومدافع بحرية ‏أوتوماتيكية عيار 127 ملم".‏

‏ وأشارت وسائل الإعلام الرسمية إلى أنه في 29 من الشهر الجاري، تم اختبار ‏‏"أسلحة تكتيكية موجهة من البحر إلى البحر، وأنواع عديدة من المدافع البحرية ‏الأوتوماتيكية، بالإضافة إلى مدافع التشويش الدخانية والرادارية".‏

يذكر أن كيم جونج أون قد زار في مارس الماضي موقع تطوير مشروع الغواصة ‏النووية، اعتقادًا بأن تعزيز البحرية عنصر أساسي في استراتيجية الدفاع الكورية ‏الشمالية.‏

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