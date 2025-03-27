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زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار أحدث المسيرات بتقنيات الذكاء الاصطناعي (صور)

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار أحدث المسيرات، فيتو

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أن الزعيم كيم جونج أون، أشرف على اختبار أحدث طائرة استطلاع بدون طيار جديدة ومسيرات هجومية انتحارية تتضمن تقنيات الذكاء الاصطناعي.


وأوضحت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن "المسيرات الجديدة تتمتع بتقنيات مدمجة تسمح لها بتتبع ومراقبة مختلف الأهداف الإستراتيجية".

وقاد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، أعمال البحث التي أجرتها جمعية تكنولوجيا الطائرات المسيرة وفريق البحث والحرب الإلكترونية يومي 25 و26 مارس.

وأطلع كيم جونج أون على أنواع جديدة من طائرات الاستطلاع المسيرة وطائرات الكاميكازي الهجومية المسيرة، التي طورتها وأنتجتها معاهد البحوث والشركات التابعة لجمعية تكنولوجيا الطائرات المسيرة، وشاهد تجاربها.

وأعطى كيم جونج أون تقييمًا مهما للفعالية العسكرية والقيمة الإستراتيجية لطائرات الاستطلاع المسيرة الاستراتيجية، التي يجري تحسين خصائصها، وطائرات الكاميكازي المسيرة، المجهزة بتقنيات الذكاء الاصطناعي الجديدة.

وأكدت الوكالة، أن "الاختبارات أثبتت الخصائص المبتكرة لأحدث طائرة استطلاع إستراتيجية بدون طيار، مع قدرة بحث تسمح لها بمراقبة مختلف الأهداف الاستراتيجية وتحركات العدو في البر والبحر".

وأشارت الوكالة إلى أنه "تم أيضا إظهار قدرة الضرب لمسيرات الكاميكازي، المصممة لتنفيذ مجموعة متنوعة من المهام الهجومية التكتيكية".

هذا وأعرب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، عن دعمه الكامل للخطط الجديدة لدمج المركبات الجوية غير المأهولة، ووافق على الاقتراح الخاص بزيادة القدرة الإنتاجية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية.

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