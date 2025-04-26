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خارج الحدود

زعيم كوريا الشمالية يحضر حفل تدشين مدمرة بحرية جديدة

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون،فيتو

شارك زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في حفل تدشين مدمرة جديدة للبحرية في البلاد، حيث أشاد بجهود الجيش لتعزيز قوته البحرية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم السبت.

وكشفت كوريا الشمالية النقاب عن مدمرة جديدة متعددة الأغراض تزن 5  آلاف طن في حفل أقيم في حوض لبناء السفن في مدينة نامفو الساحلية غرب كوريا الشمالية، الجمعة، وذلك في الذكرى السنوية 93 لتأسيس الجيش الثوري الشعبي، وفقا لتقرير الوكالة.

ونقلت الوكالة عن كيم قوله إن المدمرة ستعزز قوة "الدفاع الشامل" عن السيادة البحرية لكوريا الشمالية وستكون بمثابة نقطة انطلاق مهمة على طريقها نحو قوة بحرية متقدمة، وفق وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.

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زعيم كوريا الشمالية كيم جونج اون تدشين مدمرة جديدة للبحرية الأنباء المركزية الكورية الشمالية مدينة نامفو الساحلية الجيش الثوري الشعبي
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