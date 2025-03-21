بحضور الزعيم، كوريا الشمالية تختبر صاروخا دفاعيا جويا من طراز جديد (صور)

أجرت كوريا الشمالية، الخميس، تجربة لأحدث منظوماتها الصاروخية المضادة للطائرات بحضور زعيم البلاد كيم جونج أون، على ما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية.

وأوضحت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن التجربة أظهرت "الرد القتالي السريع" للمنظومة، وقد أتت بعد أسبوع على بدء كوريا الجنوبية مناورات عسكرية سنوية رئيسية مع الولايات المتحدة.

وأشاد كيم بالمنظومة المضادة للطائرات قائلًا إن جيشه "سيُجهز بمنظومة دفاعية رئيسية أخرى تتميز بأداء قتالي جدير بالثناء"، وفقا للوكالة التي لم تحدد مكان إجراء التجربة.

وقالت سيول الإثنين الماضي إن كوريا الشمالية أطلقت "صواريخ بالستية عدة مجهولة الهوية" بعد أن بدأت القوات الكورية الجنوبية مناورات مشتركة مع جنود أمريكيين متمركزين في كوريا الجنوبية، وانتهت الخميس.

وفي بيان منفصل، ندد متحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الشمالية بهذه المناورات العسكرية ووصفها بأنها "ليست أكثر من تمرين لحرب عدوانية".

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