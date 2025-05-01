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دين ودنيا

«ولدينا مزيد»، الشيخ محمد سيد طنطاوي يتحدث عن زيادة نعيم الجنة

الشيخ محمد سيد طنطاوي،
الشيخ محمد سيد طنطاوي، فيتو

تحدث الشيخ محمد سيد طنطاوي في تفسيره لـ سورة ق، عن نعيم أهل الجنة، وكيف يزيد الله هذا النعيم لهم.

سورة ق الآية 35

قال تعالى: «لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ».

لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. [ ق: 35]
سورة ق الآية 35

تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 35 من سورة ق

قال الشيخ محمد سيد طنطاوي: لَهُمْ ما يَشاؤُنَ فِيها أي: لهؤلاء المتقين ما يشاءون ويشتهون في الجنة. «وَلَدَيْنا مَزِيدٌ» أي: وعندنا- فضلا عن كل هذا النعيم الذي يرفلون فيه- المزيد منه، مما لم يخطر لهم على بال، ولم تره أعينهم قبل ذلك.

زيادة نعيم الجنة

وأضاف الشيخ طنطاوي: قال ابن كثير: قوله: «وَلَدَيْنا مَزِيدٌ» كقوله- تعالى-: «لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنى وَزِيادَةٌ»، وقد تقدم في صحيح مسلم عن صهيب بن سنان، أنها النظر إلى وجه الله الكريم، ثم تحدثت السورة الكريمة في أواخرها عن مصارع المكذبين السابقين، وعن مظاهر قدرة الله- تعالى- وعن الدواء الذي يزيل عن القلوب همومها.

الشيخ محمد سيد طنطاوي
 الشيخ محمد سيد طنطاوي

من هو الشيخ محمد سيد طنطاوي؟

الدكتور محمد سيد طنطاوي من مواليد عام 1928 في قرية سليم الشرقية بمحافظة سوهاج، تعلم وحفظ القرآن في الإسكندرية، ثم حصل على الليسانس من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر عام 1958، وعمل إمامًا وخطيبًا في وزارة الأوقاف عام 1960، وعقب حصوله على درجة الدكتوراه في التفسير عام 1966 تم تعيينه مدرسًا في كلية أصول الدين عام 1968.

 تدرج في عدد من المناصب الأكاديمية بكلية أصول الدين في أسيوط، حتى انتدب للتدريس في ليبيا لمدة 4 سنوات، وفى عام 1980 انتقل إلى السعودية للعمل رئيسًا لقسم التفسير في كلية الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية.

مؤلفاته

كان للشيخ محمد سيد طنطاوي عدة مؤلفات في علوم الدين والتفسير منها: التفسير الوسيط للقرآن الكريم، بنو إسرائيل في القرآن والسنة، معاملات البنوك وأحكامها الشرعية، الدعاء، السرايا الحربية في العهد النبوي، القصة في القرآن الكريم، آداب الحوار في الإسلام، الاجتهاد في الأحكام الشرعية، أحكام الحج والعمرة، الحكم الشرعي في أحداث الخليج، تنظيم الأسرة ورأي الدين فيه، مباحث في علوم القرآن الكريم، العقيدة والأخلاق، الفقه الميسر، عشرون سؤالًا وجوابًا، فتاوى شرعية، المنهج القرآني في بناء المجتمع، رسالة الصيام، المرأة في الإسلام.

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