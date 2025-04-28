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معنى مقامع، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 21 من سورة الحج

الشيخ محمد سيد طنطاوي،
الشيخ محمد سيد طنطاوي، فيتو

تناول الشيخ محمد سيد طنطاوي في تفسيره لـ سورة الحج، شكلا من أشكال عذاب الكافرين، موضحا معنى مقامع في الآية الكريمة.

 

سورة الحج الآية 21

قال تعالى: «وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ».

ولهم مقامع من حديد. [ الحج: 21]
سورة الحج الآية 21

تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 21 من سورة الحج

قال الشيخ محمد سيد طنطاوي:  الضمير في قوله- سبحانه-: «وَلَهُمْ مَقامِعُ مِنْ حَدِيدٍ» يعود إلى الكفرة المعذبين بهذا الحميم الذي تصهر به البطون، والمقامع: جمع مقمعة- بكسر الميم وسكون القاف وفتح الميم الثانية-، وهي آلة تستعمل في القمع عن الشيء، والزجر عنه، يقال: قمع فلان فلانا إذا قهره وأذله.

 

معنى مقامع من حديد

وتابع الشيخ طنطاوي: أي: وخصصت لهؤلاء الكافرين مضارب من حديد تضربهم بها الملائكة على رءوسهم زيادة في إذلالهم وقهرهم، وقيل: إن الضمير في «لهم» يعود على خزنة النار. أي: ولخزنة النار مضارب من حديد يضربون بها هؤلاء الكافرين، وعلى كلا القولين فالآية الكريمة تصور هوان هؤلاء الكافرين أكمل تصوير.

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الشيخ محمد سيد طنطاوي

من هو الشيخ محمد سيد طنطاوي؟

الدكتور محمد سيد طنطاوي من مواليد عام 1928 في قرية سليم الشرقية بمحافظة سوهاج، تعلم وحفظ القرآن في الإسكندرية، ثم حصل على الليسانس من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر عام 1958، وعمل إمامًا وخطيبًا في وزارة الأوقاف عام 1960، وعقب حصوله على درجة الدكتوراه في التفسير عام 1966 تم تعيينه مدرسًا في كلية أصول الدين عام 1968.

 تدرج في عدد من المناصب الأكاديمية بكلية أصول الدين في أسيوط، حتى انتدب للتدريس في ليبيا لمدة 4 سنوات، وفى عام 1980 انتقل إلى السعودية للعمل رئيسًا لقسم التفسير في كلية الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية.

 

مؤلفاته

كان للشيخ محمد سيد طنطاوي عدة مؤلفات في علوم الدين والتفسير منها: التفسير الوسيط للقرآن الكريم، بنو إسرائيل في القرآن والسنة، معاملات البنوك وأحكامها الشرعية، الدعاء، السرايا الحربية في العهد النبوي، القصة في القرآن الكريم، آداب الحوار في الإسلام، الاجتهاد في الأحكام الشرعية، أحكام الحج والعمرة، الحكم الشرعي في أحداث الخليج، تنظيم الأسرة ورأي الدين فيه، مباحث في علوم القرآن الكريم، العقيدة والأخلاق، الفقه الميسر، عشرون سؤالًا وجوابًا، فتاوى شرعية، المنهج القرآني في بناء المجتمع، رسالة الصيام، المرأة في الإسلام.

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