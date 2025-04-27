الأحد 27 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

ما معنى كلمة سيناء والمراد بالشجرة التي تخرج من أرضها؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

الشيخ محمد سيد طنطاوي،
الشيخ محمد سيد طنطاوي، فيتو

أرض سيناء، تحدث الشيخ محمد سيد طنطاوي في تفسيره لـسورة المؤمنون، عن أرض سيناء المباركة، موضحا معنى كلمة سيناء، والمراد بالشجرة التي تخرج من طور سيناء، ومنافعها.

 

سورة المؤمنون الآية 20

قال تعالى: «وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ».

وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. [ المؤمنون: 20]
سورة المؤمنون الآية 20

تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 20 من سورة المؤمنون 

قال الشيخ محمد سيد طنطاوي: المراد بـالشجرة في قوله- تعالى- بعد ذلك: «وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْناءَ»، شجرة الزيتون. وهي معطوفة على «جنات» من عطف الخاص على العام، أي: فأنشأنا لكم بسبب هذا الماء النازل من السماء، جنات، وأنشأنا لكم بسببه- أيضا- شجرة مباركة تخرج من هذا الوادي المقدس الذي كلم الله- تعالى- عليه موسى عليه السلام- وهو المعروف بطور سيناء. أي: بالجبل المسمى بهذا الاسم في منطقة سيناء، ومكانها معروف.

معنى كلمة سيناء 

وتابع الشيخ طنطاوي: قالوا: وكلمة سيناء- بفتح السين والمد على الراجح- معناها: الحسن باللغة النبطية، أو معناها: الجبل المليء بالأشجار. وقيل: مأخوذة من السنا بمعنى الارتفاع، وخصت شجرة الزيتون بالذكر: لأنها من أكثر الأشجار فائدة بزيتها وطعامها وخشبها، ومن أقل الأشجار- أيضا- تكلفة لزارعها، وخص طور سيناء بإنباتها فيه، مع أنها تنبت منه ومن غيره، لأنها أكثر ما تكون انتشارا في تلك الأماكن، أو لأن منبتها الأصلي كان في هذا المكان، ثم انتقلت منه إلى غيره من الأماكن.

سيناء
أرض سيناء

منافع شجرة طور سيناء

واستطرد: وقوله: «تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ» بيان لمنافع هذه الشجرة على سبيل المدح، والتعليل لإفرادها بالذكر. والدهن: عصارة كل شيء ذي دسم. والمراد به هنا: زيت الزيتون. وقراءة الجمهور: تَنْبُتُ- بفتح التاء وضم الباء- على أنه مضارع نبت الثلاثي. فيكون المعنى: هذه الشجرة من مزاياها أنها تنبت مصحوبة وملتبسة بالدهن الذي يستخرج من زيتونها. فالباء في قوله بِالدُّهْنِ للمصاحبة والملابسة، كما تقول: خرج فلان بسلاحه. أي: مصاحبا له.

 

واختتم طنطاوي: وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: تنبت- بضم التاء وكسر الباء- من أنبت بمعنى نبت. أو: من أنبت المتعدى بالهمزة، كأنبت الله الزرع. والتقدير: تنبت ثمارها مصحوبة بالدهن، والصبغ في الأصل: يطلق على الشيء الذي يصبغ به الثوب. والمراد به هنا: الإدام لأنه يصبغ الخبز، ويجعله كأنه مصبوغ به، أي: أن من فوائد هذه الشجرة المباركة أنها يتخذ منها الزيت الذي ينتفع به، والإدام الذي يحلو معه أكل الخبز والطعام. روى الإمام أحمد عن مالك بن ربيعة الساعدي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: «كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة».

ما نتيجة استيلاء الهوى والشيطان على قلوب الناس؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

معنى يستعتبوا، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 24 من سورة فصلت

«ويحلفون بالله إنهم لمنكم»، محمد سيد طنطاوي يوضح مظاهر عداوة المنافقين للمؤمنين

من تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي، النهي عن التشبه بالضالين والكافرين

لماذا سميت الجنة بدار السلام؟، محمد سيد طنطاوي يجيب

ما جزاء الذين صبروا وعملوا الصالحات؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح

ما معنى «ذهبنا نستبق» التي قالها إخوة يوسف؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

من تفسير محمد سيد طنطاوي، مشهد تبرؤ الكافرين من ذنب الشرك بالله

محمد سيد طنطاوي يوضح رد الله على مزاعم اليهود بأن الملك لهم

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشيخ محمد سيد طنطاوى محمد سيد طنطاوي تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي طنطاوى سورة المؤمنون ارض سيناء سيناء الشيخ طنطاوي شجرة طور سيناء عيد تحرير سيناء

مواد متعلقة

ما نتيجة استيلاء الهوى والشيطان على قلوب الناس؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

معنى يستعتبوا، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 24 من سورة فصلت

من تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي، النهي عن التشبه بالضالين والكافرين
ads

الأكثر قراءة

"بث مباشر"، شاهد مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الانجليزي

ليفربول يضرب توتنهام بثلاثية في الشوط الأول ويقترب من حسم بطولة الدوري

الحكومة تحسم الجدل بشأن أزمة تخفيف أحمال الكهرباء خلال الصيف المقبل

رئيس الوزراء يصدر 5 قرارات جديدة

مصرع وإصابة 3 أشخاص في انهيار مصنع تحت الإنشاء بالعبور (صور)

ضربه بمطواة، مواطن يصيب طبيب تخدير داخل استراحة النيابة الإدارية في الأقصر

طعن نائب رئيس مدينة السنطة بـ "سكين" على يد مختلة عقليًا

بيسيرو يكشف حقيقة رحيله عن تدريب الزمالك

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز في السوق اليوم الأحد 27 أبريل 2025

أسعار الألومنيوم بالأسواق المحلية اليوم الأحد 27 أبريل 2025

طن الذرة بـ 14100 جنيه، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

أسعار شرائح الألومنيوم البارد تسجل 158 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

من هو حسين الشيخ نائب رئيس السلطة الفلسطينية؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عقوبة الظالمين في الدنيا والآخرة وحكمة الله في التأخير

ما معنى كلمة سيناء والمراد بالشجرة التي تخرج من أرضها؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

المجددون.. محمد عبده، شيخ الإصلاح ورمز النهضة العربية والإسلامية

المزيد
الجريدة الرسمية