ما معنى كلمة سيناء والمراد بالشجرة التي تخرج من أرضها؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

أرض سيناء، تحدث الشيخ محمد سيد طنطاوي في تفسيره لـسورة المؤمنون، عن أرض سيناء المباركة، موضحا معنى كلمة سيناء، والمراد بالشجرة التي تخرج من طور سيناء، ومنافعها.

سورة المؤمنون الآية 20

قال تعالى: «وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ».

سورة المؤمنون الآية 20

تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 20 من سورة المؤمنون

قال الشيخ محمد سيد طنطاوي: المراد بـالشجرة في قوله- تعالى- بعد ذلك: «وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْناءَ»، شجرة الزيتون. وهي معطوفة على «جنات» من عطف الخاص على العام، أي: فأنشأنا لكم بسبب هذا الماء النازل من السماء، جنات، وأنشأنا لكم بسببه- أيضا- شجرة مباركة تخرج من هذا الوادي المقدس الذي كلم الله- تعالى- عليه موسى عليه السلام- وهو المعروف بطور سيناء. أي: بالجبل المسمى بهذا الاسم في منطقة سيناء، ومكانها معروف.

معنى كلمة سيناء

وتابع الشيخ طنطاوي: قالوا: وكلمة سيناء- بفتح السين والمد على الراجح- معناها: الحسن باللغة النبطية، أو معناها: الجبل المليء بالأشجار. وقيل: مأخوذة من السنا بمعنى الارتفاع، وخصت شجرة الزيتون بالذكر: لأنها من أكثر الأشجار فائدة بزيتها وطعامها وخشبها، ومن أقل الأشجار- أيضا- تكلفة لزارعها، وخص طور سيناء بإنباتها فيه، مع أنها تنبت منه ومن غيره، لأنها أكثر ما تكون انتشارا في تلك الأماكن، أو لأن منبتها الأصلي كان في هذا المكان، ثم انتقلت منه إلى غيره من الأماكن.

أرض سيناء

منافع شجرة طور سيناء

واستطرد: وقوله: «تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ» بيان لمنافع هذه الشجرة على سبيل المدح، والتعليل لإفرادها بالذكر. والدهن: عصارة كل شيء ذي دسم. والمراد به هنا: زيت الزيتون. وقراءة الجمهور: تَنْبُتُ- بفتح التاء وضم الباء- على أنه مضارع نبت الثلاثي. فيكون المعنى: هذه الشجرة من مزاياها أنها تنبت مصحوبة وملتبسة بالدهن الذي يستخرج من زيتونها. فالباء في قوله بِالدُّهْنِ للمصاحبة والملابسة، كما تقول: خرج فلان بسلاحه. أي: مصاحبا له.

واختتم طنطاوي: وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: تنبت- بضم التاء وكسر الباء- من أنبت بمعنى نبت. أو: من أنبت المتعدى بالهمزة، كأنبت الله الزرع. والتقدير: تنبت ثمارها مصحوبة بالدهن، والصبغ في الأصل: يطلق على الشيء الذي يصبغ به الثوب. والمراد به هنا: الإدام لأنه يصبغ الخبز، ويجعله كأنه مصبوغ به، أي: أن من فوائد هذه الشجرة المباركة أنها يتخذ منها الزيت الذي ينتفع به، والإدام الذي يحلو معه أكل الخبز والطعام. روى الإمام أحمد عن مالك بن ربيعة الساعدي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: «كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة».

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