تشكيل إنتر ميلان المتوقع أمام برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، يحل فريق إنتر ميلان ضيفًا على نظيره برشلونة مساء اليوم الأربعاء، في بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2024/2025.

ويستضيف ملعب "مونتجويك الأولمبي" مباراة برشلونة وإنتر ميلان مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

تشكيل إنتر ميلان المتوقع ضد برشلونة



حراسة المرمى: يان سومر.



خط الدفاع: يان أوريل بيسيك، فرانشسكو أتشيربي، أليساندرو باستوني.



خط الوسط: ماتيو دراميان، نيكولو باريلا، هاكان تشالهان أوغلو، هنريخ مخيرتايان، فيديريكو ديماركو.



خط الهجوم: ماركو أرناوتوفيتش، لاوتارو مارتينيز.



موعد مباراة برشلونة وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا



تنطلق مباراة برشلونة ضد إنتر ميلان اليوم في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة وبتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وإنتر ميلان



تذاع مباراة برشلونة وإنتر ميلان اليوم في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويلتقي المتأهل من برشلونة وإنتر ميلان مع المتأهل من صدام باريس سان جيرمان وآرسنال، وذلك في نهائي البطولة.

وتأهل برشلونة إلى دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على بوروسيا دورتموند بنتيجة 5-3 في مجموع المباراتين، في حين تأهل إنتر ميلان إلى الدور ذاته بالفوز على بايرن ميونخ بنتيجة 4-3 في مجموع المواجهتين.

وتقام مباراة الإياب بين فريقي برشلونة وإنتر ميلان على ملعب "جوزيبي مييتزا"، يوم الثلاثاء 6 مايو القادم.

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