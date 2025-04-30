الأربعاء 30 أبريل 2025
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دين ودنيا

بالتزامن مع عاصفة اليوم، تعرف على دعاء النبي عند الرياح الشديدة

عاصفة ترابية، فيتو
عاصفة ترابية، فيتو

مع تعرض محافظات الجمهورية لرياح عاصفة اليوم الأربعاء، يكثر البحث حول ما يجب على المسلم قوله في تلك الحالات، ومن جانبه أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن  سيدنا رسول الله ﷺ كان إذا اشتدت الريح يقول: «اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ ما فِيهَا، وَخَيْرَ ما أُرْسِلَتْ به، وَأَعُوذُ بكَ مِن شَرِّهَا، وَشَرِّ ما فِيهَا، وَشَرِّ ما أُرْسِلَتْ به». [أخرجه مسلم]

بيان عاجل من الأرصاد لكشف اتجاه العاصفة وما يحدث خلال ساعات

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا عاجلًا بتطورات الأوضاع بعد وصول العاصفة الترابية مصر نتيجة تأثير المنخفض الخماسيني.

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية

وقالت: “بعد أن شهدت  أمس واحة سيوة ومناطق من الصحراء الغربية عاصفة ترابية نتيجة تأثير المنخفض الخماسينى من المتوقع اليوم مع تقدم ساعات النهار نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على المناطق الداخلية وشمال البلاد يصاحبه تدهور فى مستوى الرؤية الأفقية على بعض المناطق  من شمال الصعيد وجنوب وشرق القاهرة الكبرى وسيناء وخليج السويس ومدن القناة”. 

وطالبت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بتوخي الحيطة والحذر.

 أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأربعاء، 30 أبريل 2025.

حالة الطقس اليوم

وقالت الأرصاد: يضرب اليوم الأربعاء البلاد منخفض جوي خماسينى يصاحبه نشاط للرياح تصل سرعتها من 40:60 كم / ساعة تكون مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء وقد يصاحبها هبات رياح تصل سرعتها 70:80 كم /ساعة،قد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر، وقد تصل إلى حد العاصفة على مناطق من شمال الصعيد وجنوب وشرق القاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس وسيناء.

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