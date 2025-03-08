السماء الليلة، عطارد فى أقصى استطاله له والقمر يقترن مع إله الأساطير

أكد الدكتور أشرف تادرس استاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، أن كوكب عطارد يصل إلى أقصى استطالة شرقية له تبلغ 18.2 درجة من الشمس اليوم 8 مارس.

وأوضح تادرس أن هذا هو أفضل وقت لمشاهدة كوكب عطارد وتصويره لأنه سيكون في أعلى نقطة له فوق الأفق الغربي في السماء بعد غروب الشمس مباشرة، لذلك تكون فترة بقائه في السماء حتى غروبه هي أطول فترة ممكنة.



اقتران القمر وكوكب المريخ

وأوضح أنه بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل في 8 مارس يترائى القمر مقترنا مع كوكب المريخ Mars (الكوكب الرابع بعدا عن الشمس وهو الكوكب الأحمر، وإله الحرب في الأساطير الرومانية).

ويظل هذا المشهد مرئيا بالعين المجردة السليمة حتى بدء غروبه في الـ 3:00 صباحا فجر اليوم التالي



ومن الجدير بالذكر ملاحظة وجود إجرام سماوية لامعة جوار هذا المشهد في ذلك اليوم أيضا، وهي كوكب المشتري (عملاق كواكب المجموعة الشمسية)، ونجم الدبران (عين الثور)، ونجم كابيلا (العيوق)، ونجم سيرس (الشعرى اليمانية، ألمع نجوم السماء على الإطلاق).

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