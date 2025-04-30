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رياضة

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام سيراليون في أمم افريقيا للشباب

منتخب مصر للشباب،
منتخب مصر للشباب، فيتو

يستأنف منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، اليوم الأربعاء مشواره في بطولة أمم افريقيا للشباب، التي تستضيفها مصر حاليا، وتستمر حتى الثامن عشر من مايو المقبل 

ويلتقى منتخب مصر اليوم نظيره منتخب سيراليون، في الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى بدور المجموعات لبطولة أمم افريقيا للشباب 

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام سيراليون

استقر أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب المصري، على التشكيلة الأساسية التي ينوي الدفع بها أمام سيراليون في موقعة الليلة.. حيث من المتوقع أن يدخل الفراعنة المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر.

خط الدفاع: محمد سمير وعبدالله بوستنجي وأحمد عابدين ومهاب سامي.

خط الوسط: أحمد خالد كاباكا ومحمد السيد وأحمد وحيد.

خط الهجوم: محمد عبدالله ومحمد زعلوك وعمر خضر.

منتخب مصر للشباب، فيتو 
منتخب مصر للشباب، فيتو 

موعد مباراة مصر وسيراليون والقناة الناقلة

وتقام مباراة منتخب الشباب المصري أمام نظيره منتخب سيراليون، اليوم الأربعاء 30 أبريل، على أرضية استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وتنطلق صافرة مباراة مصر وسيراليون في تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والسعودية، وتنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت، عبر قناة beIN SPORTS 6 HD

ترتيب المنتخبين في المجموعة الأولى

منتخب مصر حقق فوزا مهما في الجولة الأولى أمام جنوب افريقيا، وحصد الثلاث نقاط ليتصدر المجموعة الأولى، فيما تعادل منتخب سيراليون سلبيا مع زامبيا، ليحتلا المركز الثاني، وجنوب افريقيا في المركز الرابع بدون نقاط، فيما كان منتخب تنزانيا “باي” في الجولة الأولى، ويخوض اليوم مباراته الأولى أمام جنوب افريقيا  

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