تاجر إستروكس يعترف: بتاجر فيه لأنه أكثر رواجا بسوق المخدرات وعليه إقبال لرخص ثمنه

ألقت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة القبض على تاجر مواد مخدرة بتهمة حيازة كمية من مخدر الإستروكس، وشهرته “الأخضر” قبل ترويجها على عملائه.

واعترف المتهم أمام جهات التحقيق بصناعته لمخدر الإستروكس داخل ورشة تابعة له ويقوم بتوزيعها على عملائه من تجار التجزئة ومن ثم توزيعها على المتعاطين لها.

وأوضح المتهم في اعترافاته أن اتجه للاتجار في ذلك المخدر لأنه أكثر رواجًا في سوق المخدرات وعليه إقبال كبير من الشباب لرخص ثمنه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.



كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، اتجار شخص سابق اتهامه في عدة قضايا، بالاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه.



بإعداد كمين للمتهم، عقب رصد تحركاته، في المناطق التي يتردد عليها، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الإستروكس، وهاتف محمول، ومبلغ مالي.

وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.



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