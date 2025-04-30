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رياضة

أمم إفريقيا للشباب، منتخب مصر يواجه سيراليون لحسم بطاقة التأهل لربع النهائي

منتخب مصر للشباب
منتخب مصر للشباب مواليد 2005، فيتو

يلتقي منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، اليوم الأربعاء، نظيره منتخب سيراليون، في الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى ببطولة أمم أفريقيا للشباب، التي تستضيفها مصر في الفترة من 27 أبريل الجاري إلى 18 مايو المقبل، والمؤهلة لبطولة كأس العالم للشباب، المقرر إقامتها في تشيلي بشهر سبتمبر المقبل.

تنطلق مباراة مصر وسيراليون في التاسعة مساء، ويحتضنها استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية

منتخب مصر يسعى لحصد الثلاث نقاط

يدخل منتخب مصر للشباب بقيادة مديره الفني أسامة نبيه، رافعا شعار “لا بديل عن الفوز” من أجل حصد الثلاث نقاط، ورفع رصيده إلى 6 نقاط ليحسم رسميا تأهله للدور ربع النهائي لبطولة أمم أفريقيا، إلى جانب الانفراد بصدارة المجموعة الأولى، في انتظار مواجهة زامبيا في الجولة الثالثة وتحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات 

منتخب سيراليون تحت 20 سنة، فيتو
منتخب سيراليون تحت 20 سنة، فيتو

أسامة نبيه يحذر لاعبيه من التهاون أمام سيراليون

وأطلق أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب تحت 20 سنة، تحذيرات مهمة للاعبيه على هامش التدريب الختامي أمس استعدادًا للقاء سيراليون اليوم الأربعاء باستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

نبيه يطالب لاعبيه بالاحتفاظ بالروح الرياضية

وشدد أسامه نبيه خلال كلامه مع لاعبيه على ضرورة التزامهم الكامل بالتعليمات واحتفاظهم بالروح القتالية والأداء الرجولي الذي كان سببًا محوريًّا في التفوق على جنوب إفريقيا بهدف نظيف في مباراة الافتتاح، مشيرًا إلى أن البطولة صعبة وكل المستويات متقاربة والطموحات متساوية والبقاء لصاحب الجهد الغزير والنفس الطويل.

وتابع أسامة نبيه قائلًا: يجب عليكم الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة والجدية والجماعية في الهجوم والدفاع دون تهاون ودون استهتار.

ترتيب المنتخبين في المجموعة الأولى

منتخب مصر حقق فوزا مهما في الجولة الأولى أمام جنوب أفريقيا، وحصد الثلاث نقاط ليتصدر المجموعة الأولى، فيما تعادل منتخب سيراليون سلبيا مع زامبيا، ليحتلا المركز الثاني، وجنوب أفريقيا في المركز الرابع بدون نقاط، فيما كان منتخب تنزانيا “باي” في الجولة الأولى، ويخوض اليوم مباراته الأولى أمام جنوب أفريقيا.  

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