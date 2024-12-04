الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع المقبل، أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية، الشبورة كثيفة على الطرق السريعة، أجواء باردة على شمال البلاد وكاترين تسجل 2 درجة مئوية للصغرى

حالة الطقس الأيام المقبلة، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة بدءا من غد الخميس وحتى الثلاثاء المقبل، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى مائل للدفء على الجنوب، بارد ليلا فى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



الارصاد الجوية تكشف حالة الطقس نهارا الايام المقبلة



حالة الطقس الأسبوع الجارى، ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد ليلا على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

وفيما يلى درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة :

القاهرة الكبرى:

درجة الحرارة العظمى:22:23

درجة الحرارة الصغرى:14:15

السواحل الشمالية

درجة الحرارة العظمى: 21:22

درجة الحرارة الصغرى: 12:14

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى:22:23

درجة الحرارة الصغرى: 09:11

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:29:24

درجة الحرارة الصغرى: 11:13



وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية على الطرق المؤدية من وإلى شمال ووسط سيناء والوجه البحرى والسواحل الشمالية والقاهرة الكبرى تكون كثيفة فى بعض المناطق يوم الأحد المقبل.

أمطار متوسطة. خفيفة على السواحل الشمالية

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية تمتد خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.



حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الخميس ، حيث يسود طقس مائلا للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدلا على شمال الصعيد وجنوب سيناء مائلا للدفء على جنوب الصعيد،مائلا للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على اغلب الأنحاء.

الارصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا



ومن المتوقع أن يسود طقس مائلا للبرودة على شمال البلاد والوجه البحرى القاهرة الكبرى، معتدلا على شمال الصعيد وجنوب سيناء مائلا الدفء على جنوب الصعيد

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد و على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

وتكون حالة البحر الأبيض المتوسط خفيف إلى معتدل ويصل ارتفاع الامواج من 1:1.5 متر.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية فى نشرة طقس الغد أن حالة البحر الأحمر تكون معتدل

ويصل ارتفاع الأمواج من 2:1.5 متر.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية تمتد خفيفة على السواحل الشمالية الفربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

كما تظهر الشبورة المائية الصباحية على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية والطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما تنشط الرياح على جنوب سيناء والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

كما وجهت الدكتورة ايمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت فى الصباح الباكر وليلا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية أثناء هطول الأمطار

درجات الحرارة غدا الخميس 05-12- 2024 فى مصر

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 15 والعظمى 22

العاصمة الإدارية: الصغرى 14 والعظمى 21

6 أكتوبر: الصغرى 13 والعظمى 21

بنها: الصغرى 14 والعظمى 22

الإسكندرية: الصغرى 13 والعظمى 23

العلمين الجديدة: الصغرى 12 والعظمى 22

مطروح: الصغرى 13 والعظمى 22

سيوة: الصغرى 10 والعظمى 21

كاترين الصغرى 02 والعظمى 16

بورسعيد الصغرى 15 العظمى 22

الزقازيق: الصغرى 14 والعظمى 22

الإسماعيلية الصغرى 12 والعظمى 23

السويس: الصغرى 14 والعظمى 22

شرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 26

الغردقة الصغرى 15 والعظمى 25

الفيوم: الصغرى 11 والعظمى 22

بنى سويف الصغرى 10 والعظمى 22

المنيا: الصغرى 09 والعظمى 23

أسيوط الصغرى 09 والعظمى 21

سوهاج الصغرى 10 والعظمى 22

الأقصر الصغرى 10 والعظمى 24

أسوان: الصغرى 11 والعظمى 25



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