أسامة نبيه: فزنا على منتخب قوي سيكون له شأن في أمم أفريقيا

أعرب أسامة نبيه المدير الفني لـ منتخب مصر للشباب، عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه الفراعنة الصغار على منتخب جنوب أفريقيا، في المباراة الافتتاحية ببطولة أمم أفريقيا تحت 20 سنة.

وقال أسامة نبيه خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: في البداية أود أن أوجه شكري وامتناني للجماهير العظيمة التي حضرت المباراة ودعمت منتخب مصر، مشيرا إلى أن الحضور الجماهيري جعلنا نتفاءل كثيرا بتحقيق الفوز، والفترة اللي فاتت اللاعبين الشباب دول لقوا عندهم ضغوطات كبيرة جدًا، وهيلاعبوا فرق جنوب أفريقيا (أورلاندو وصن داونز وستيلينبوش) فالضغوط كانت كبيرة جدا عليهم.

الفوز في ضربة البداية مهم للاعبين

وتابع أسامة نبيه: أن الفوز في ضربة البداية مهم جدا للاعبين، خاصة أنهم أول مرة يلعبوا أمام هذا العدد من الجماهير، واللاعبين قدروا يشيلوا العبء النفسي على الكرة المصرية كلها بتحقيق الفوز على جنوب إفريقيا، والأداء بالنسبالي جيد جدًا تكتيكيًا، وأتوقع أن يتحسن في المباريات القادمة وأشكر اللاعبين على روحهم وقتالهم حتى الدقيقة الأخيرة من المباراة.

منتخب مصر للشباب، فيتو

محمد عبدالله وصل المعسكر مساء المباراة

وتابع: إحنا كمدربين بندور على العدل في الكرة، محمد عبد الله وصل إمبارح ومش من العدل إن أنا أضيع حق لاعب بذل جهد كبير في الـ 15 يوم اللي فاتوا لحساب لاعب لسه واصل ونام معايا ليلة المباراة، مع إن محمد عبد الله لعب وسجل والنتيجة كانت طبيعية لوجود العدل في التشكيل واختيار اللاعبين.

جنوب أفريقيا فريق محترم

وأردف: أرضية الملعب ونوعيتها ساعدت لاعبي جنوب إفريقيا كثيرًا في السرعات، كل الحاجات دي مع الضغط النفسي ساعات اللاعب بيسرح وبينسى، وجنوب إفريقيا فريق محترم وسيكون له شأن كبير في البطولة، وكلنا كنا محتاجين مكسب معنوي على جنوب إفريقيا، وإحنا لعبنا على التفاصيل الصغيرة والمصابين بحالة جيدة الحمد لله، وفترتي صغيرة في تدريب المنتخب، وكان عليّ تجهيز العناصر واللاعبين.. واخترت لاعبين اتحطوا تحت ضغط قبل كدة.

عمر خضر ليس نجم الفريق

وواصل نبيه: عمر خضر لعيب مميز وموهوب ومحترف في أستون فيلا لكنه ليس نجم الفريق، المنتخب هو نجم الفريق وليس لاعب واحد فقط.. خسرنا لاعبين بسبب الإصابات ودورهم قادم في المباريات المقبلة، وكل مدير فني وله وجهة نظر، ومريح للغاية إنك تلاقي لاعيبة عندهم مرونة في الملعب واللعب في أكثر من مركز.

واختتم مدرب منتخب الشباب تصريحاته كاشفًا ما قاله للاعبين بين شوطي المباراة، قائلًا: قولتلهم نهدى بس ونركز ونلعب على الأرض، وننقل كورة، وإن شاء الله هنسجل، ونكسب ودا اللي حصل.

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