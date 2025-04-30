جامعة بورسعيد تعلن تعليق الدراسة وتأجيل الامتحانات اليوم بسبب العاصفة الترابية

قررت جامعة بورسعيد تعليق الدراسة اليوم الأربعاء، بكافة كليات الجامعة، وذلك بناء على تعليمات الدكتور شريف صالح رئيس الجامعة، لسوء الأحوال الجوية والعاصفة الترابية المتوقعة وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات.

وأكد رئيس الجامعة أن إدارة الجامعة تتابع عن كثب تطورات الحالة الجوية، وأن القرار يأتي كإجراء احترازي في ظل تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لرياح محملة بالأتربة وتراجع مستوى الرؤية الأفقية، الأمر الذي قد يشكل خطورة على حركة الطلاب، خاصة في أوقات الذهاب والعودة.

رئيس جامعة بورسعيد، فيتو

جامعة بورسعيد تعلق الدراسة غدا

وشدد الدكتور شريف صالح على أن القرار يشمل فقط تعليق الدراسة داخل الكليات، فيما يستمر العمل بشكل طبيعي داخل الجهاز الإداري للجامعة وكافة القطاعات التابعة لها، لضمان سير الأعمال الإدارية دون تعطيل.

كما أعلن رئيس الجامعة عن تأجيل كافة الامتحانات التي كان من المقرر عقدها اليوم، في حال وجودها، على أن يتم تحديد مواعيد جديدة لها من خلال الإدارات المختصة بكل كلية، بما يضمن عدم تأثر سير العملية التعليمية أو التقويم الدراسي.

ويأتي هذا التحرك في إطار استعدادات جامعة بورسعيد للتعامل مع موجة الطقس السيئ المتوقع أن تشهدها البلاد خلال الساعات القادمة، حرصا على توفير أعلى درجات الأمان والسلامة لجميع منتسبي الجامعة.

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