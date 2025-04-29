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تعطيل الدراسة غدا بكليات جامعة الإسكندرية بسبب سوء الأحوال الجوية

طقس اليوم، فيتو
طقس اليوم، فيتو

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، عن تعطيل الدراسة غدًا الأربعاء الموافق ٣٠ أبريل ٢٠٢٥، بجميع كليات ومعاهد الجامعة.

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يأتي ذلك نظرًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلى تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وحفاظًا على أمن وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

 

ويستثني من ذلك القيادات والأطقم الطبية بالمستشفيات الجامعية، الأمن الجامعي، والعاملين في إدارات الصحة والسلامة المهنية، والنوبتجيات، وما يحدده عمداء الكليات والمعاهد وفق إحتياجات كلياتهم ومعاهدهم.

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الدكتور عبد العزيز قنصوة الاسكندرية الهيئة العامة للأرصاد الجوية

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