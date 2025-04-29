محافظ بورسعيد يشدد برفع درجة الاستعداد القصوى تحسبٱ للتقلبات الجوية غدا

وجه اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، بتأهب جميع الأجهزة التنفيذية، والتنسيق والتعاون التام بين القطاعات المعنية واتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة غدا الأربعاء.

محافظ بورسعيد اللواء محب حبشي، فيتو



كما وجه اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد بالجاهزية التامة لمواجهة أى حدث طارئ، مع انعقاد الشبكة الوطنية لخدمات الطوارىء والسلامة العامة بالمحافظة على مدار الساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بأحياء المحافظة وبورفؤاد، لمتابعة حالة عدم استقرار الأحوال الجوية، وسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين والتعامل الفورى معها.

وشدد اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد على التنسيق مع شركات المياه والكهرباء والصرف الصحي للتعامل الفوري مع أي بلاغات أو أعطال قد تنجم عن سوء الأحوال الجوية.

محافظة بورسعيد تشدد بمتابعة أعمدة الإنارة واللافتات

كما شدد اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد على الجهات المعنية بمتابعة أعمدة الإنارة واللافتات ولوحات الإعلانات التي قد تتأثر بشدة الرياح، مناشدٱ المواطنين بعدم التواجد في أماكن الأشجار أو أعمدة الإنارة أو اللوحات المعدنية وقت العاصفة وتقليل الحركة على الطرق قدر الإمكان.



يأتى ذلك بالتزامن مع تحذير هيئة الأرصاد الجوية، حيث من المقرر أن تشهد البلاد غدا الأربعاء ٣٠ أبريل نشاط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة سرعتها (40_ 60 كم /س) ، وهبات للرياح تصل سرعتها (70_80 كم /س) على عدد من المحافظات مع وجود أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية مصحوبة بحبات البرد أحيانا. حد

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