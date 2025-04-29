الأربعاء 30 أبريل 2025
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محافظات

تعليم بورسعيد تحدد الاثنين المقبل موعدا لإجراء امتحان الشهر بدلا من غدا

مدير مديرية التربية
مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، فيتو

أصدر طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد قرار بتأجيل الاختبار الشهري الذي كان مقررا عقده غدا الأربعاء لمراحل النقل المختلفة، إلى يوم الاثنين من الاسبوع القادم تحسبا لسوء الأحوال الجوية.


جاي ذلك بناء على قرار وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف بمنح غدٍ الأربعاء إجازة ليشمل المعلمين والعاملين بالمدارس والطلاب تحسُّبًا لسوء الاحوال الجويه وذلك على مستوى الجمهورية.

الأرصاد الجوية تحذر من العاصفة الرملية القادمة على مصر 
وكانت قد كشفت الهيئة العامة للأرصاد، خريطة المنخفض الخماسيني الذى تتعرض له البلاد مع مساء اليوم وخلال الساعات القادمة، حيث تتعرض البلاد لمنخفض جوي صحراوي يؤدي إلى نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية وأمطار متفاوتة الشدة ورعدية.
 

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الاحوال الجوية المنخفض الخماسيني تعليم بورسعيد رياح مثيرة للرمال مديرية التعليم ببورسعيد وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف

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