هاجر الشرنوبي عن قضية طفل البحيرة: خوفتونا من المدارس والجوامع

علقت الفنانة هاجر الشرنوبي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” على قضية طفل البحيرة المعروفة بقضية ياسين، مؤكدة الرعب الذي أصبحت تشعر به بعد الأحداث المتتالية بالاعتداء على الأطفال.

وكتبت هاجر الشرنوبي: “خوفتونا من المدارس ومن الجوامع ومن القرايب ومن الدنيا رعبتونا على الولد وعلى البنت”.



وختمت الشرنوبي منشورها بالدعاء للأطفال، فكتبت: "اللهم أنا نستودعك أبناءنا ارواحهم وأجسادهم وعيونهم وأفئدتهم فاحفظهم وارعهم بعينك التي لا تنام يا أكرم من سئل يارب العالمين".

قضية الاعتداء على طفل البحيرة

جدير بالذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي، ضجت، خلال اليومين الماضيين، بواقعة اعتداء جنسي لأحد موظفي مدرسة خاصة بالبحيرة، على طالب بالمدرسة، بتواطؤ من مديرة المدرسة وبعض العاملين.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج "حق الطفل لازم يرجع"، في اختلاف ردود أفعال رواد التواصل ما بين مطالب بالقصاص ومحاكمة المتهم، وما بين ردود أخرى تدعو إلى انتظار قرار المحكمة حيث قد يكون المتهم بريئًا.

ومن المقرر ان تنظر محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الأولى، المنعقدة في محكمة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة ص. ك. ج. ا، 79 عامًا، موظف بإحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور، والمتهم في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور، بتهمة الاعتداء على طفل من تلاميذ المدرسة.

اتهام مراقب مالي بمدرسة خاصة بالاعتداء على طفل

تبلغت الأجهزة الأمنية بالبحيرة المختصة، من أولياء أمور الطفل، ي. م.ع.، ٥ سنوات، باتهام موظف بمدرسة خاصة بالاعتداء على ابنهم، تم إلقاء القبض على المتهم وتحرير المحضر اللازم. وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق معه وأحالت القضية للمحكمة.

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