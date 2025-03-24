مسلسل حكيم باشا الحلقة 24، مقتل والد هاجر الشرنوبي أثناء سفر مصطفى شعبان

مسلسلات رمضان 2025، شهدت أحداث الحلقة الرابعة والعشرين من مسلسل حكيم باشا لقاء ياسين مع حبيبته شهد، عقب عودته إلى القاهرة، وطلبت منه أن يذهب لطلب يدها من والدها بعد ما عرف من هو والده.

وحاولت لوما تحذير غزل بأن تأخذ ابنها وتذهب حتى لا تفقده، ولكن غزل قالت لها أنها سوف تحرق القصر بمن فيه إذا إقترب أحد من طفلها، أما جارحي فيودع رضوان وكأنه سيموت قريبا.

وتحدث حكيم مع أبناء عمه، حيث طالبوه بتقسيم الأموال حتى يظلون أحباب، ولكنه رفض وقال لهم أن تقسيم المال سوف يجعلهم يتفرقون وأنه لن يقسم المال وتركهم وقال لهم أنه سيذهب إلى مصر، ثم طلبت برنسه من سليم بأن يتعجل في قتل جارحي، حتى يستطيعون أخذ الأموال التي تتواجد في الجبل. كما حلمت لوما بمقتل جارحي والد صفا وأخبرتها فطلبت الأخيرة من والدها أن يظل معها ولكنه خرج وذهب إلى الجبل، وتم قتله على يد بخيت.

مسلسل حكيم باشا الحلقة 23

دارت أحداث الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل حكيم باشا حول عظيمة التي تحاول إقناع رضوان بتقديم النصيحة لابنه حكيم حتى يوزع المال ويبعد عن الشر، ولكنه قال لها إن حكيم سينفذ وصية عمه رغم أي نصيحة.

وحرصت برنسة على الاتفاق مع بحر وياسين حتى يقف على أن يكونوا في صف واحد ويحصلون على المال من حكيم، ويتم تقسيم الميراث عليهم ومعهم سليم، ولكن ياسين يشترط أن يزيد نصيبه عنهم لأنه حرم من حنان والده ونعيمه طوال حياته، ووافقوا ويطلبوا منه أن يكون مسؤولا عن غسيل الأموال.

وفي سياق متصل ذهب حكيم لياسين وسأله ماذا قالت له برنسة وبحر لكنه كذب ولم يخبره الحقيقة.

أما لوما فتحلم أن بحر وبرنسة وسليم، وضعوا ثعبان حتى يقتل الطفل "نوح" ابن حكيم بعد أن ذهبت صفا لتحضير ينسون له، وعندما وجدته لوما وقامت بالصراخ تم قتلها قبل أن تتمكن من إنقاذ الطفل، ثم استيقظت وحكى لصفا وراوية الحلم.

وانتهت الحلقة على ذهاب حكيم إلى المغارة وأخذ منها زجاجة زئبق أحمر، ثم قابل جارحي وقام بتوصيته على ابنته صفا ثم قال له شيء في أذنيه يثير الكثير من التكهنات.

مسلسل حكيم باشا الحلقة 22

شهدت أحداث الحلقة الثانية والعشرين من مسلسل حكيم باشا صدمة أبناء نوم الباشا في ابن عمهم حكيم بعدما أخبرهم بأنه لن يقسم الميراث تنفيذا لوصية عمه.

وبعد موجة غضب تحدثت برنسه مع بحر وسليم، واتفقوا على أن سليم سيكون كبيرهم حتى يأخذ الأموال ويقسمها بينهم وأنهم سوف يضموا ياسين إليهم، لأنه هو الذي سيساعدهم في غسيل الأموال.

وفي سياق متصل تحدث حكيم مع زوجاته ففي البداية مع غزل وقال لها أنه سوف يجعلها سيدة القصر وأكدت هي استعدادها لهذه المهمة، ثم تحدث مع صفا والتي قالت له أن يوزع المال ويشترى راحة البال ولكنه رفض، ثم قالت له إن والدها جارحي إذا حدث له شيء بسببه فإنها لن تسامحه.

وانتهت الحلقة على حديث حكيم مع لوما وقالت له أنه قرر عدم توزيع المال لأبناء عمه لضمان مستقبل ابنه المالي وليس تنفيذًا لوصية عمه.

مواعيد عرض مسلسل حكيم باشا

ويعرض مسلسل حكيم باشا يوميًا على شبكة قناة cbc، في تمام الساعة 7:15 مساءً، والإعادة الأولى تكون الساعة 12:15 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 3 عصرًا، وهذا بالإضافة إلى أن يتم بث عرضه أيضًا على قناة cbc drama، في تمام الساعة 9 مساءً، وعلى أن تكون الإعادة الأولى الساعة 1 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 6 صباحًا.

كما يعرض المسلسل يوميًا أيضًا على قناة الحياة، الساعة 9:30 مساءً، وعلى أن تكون الإعادة الأولى الساعة 2:30 صباحًا، والإعادة الثانية 9:30 صباحًا، والإعادة الثالثة 1:15 ظهرًا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الأصلية.

أبطال مسلسل حكيم باشا

المسلسل بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهرالصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدى رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين، وهو عمل مكون من 30 حلقة.

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