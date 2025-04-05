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ثقافة وفنون

هاجر الشرنوبي تكشف كواليس مشاركتها في مسلسل "حكيم باشا"

مسلسل حكيم باشا،
مسلسل حكيم باشا، فيتو

قالت الفنانة الشابة هاجر الشرنوبي إن أول مشهد مثلته في مسلسل حكيم باشا الذي عرض في رمضان الماضي، إلى جانب النجم مصطفى شعبان، كان صعبًا للغاية بالنسبة لها، مشيرة إلى أنها شعرت بتوتر شديد، خاصة أنه كان أول ظهور لها ضمن أحداث المسلسل، وكانت لا تزال تحاول التمكن من اللهجة المطلوبة للدور.

 

دور مصطفى شعبان

 

وأضافت خلال استضافتها عبر برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا المذاع على قناة CBC وتقدمه الإعلاميتين مها الصغير ومها بهنسي أن الفنان مصطفى شعبان كان له دور كبير في تهدئتها وتوجيهها خلال التصوير. مؤكدة: "بصراحة، أستاذ مصطفى إنسان جميل، وبيحب يساعد الممثلين اللي معاه وكان دايما ينصحني، ويقول لي خديها من السكة دي، أو جربي تقولي الجملة كده، في الحقيقة هو مثقف وراقي، ومحترم من أجمل الناس اللي قابلتهم في حياتي". 

 

وأشارت الفنانة هاجر الشرنوبي إلى أن تصوير المسلسل تزامن مع تحضيرات زواجها، حيث حضرت إحدى بروفات العمل ليلة حنتها، واضطرت لتأجيل شهر العسل بسبب التزامها بالتصوير.

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