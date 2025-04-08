مصرع وإصابة ٨ عمال بينهم ٥ سيدات بحادث بالبحيرة

لقي 4 عمال مصرعهم، وأصيب 4 أخرين بجروح متفرقة بأنحاء الجسم، إثر حادث انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية أمام كوبري جناكليس العلوي، بطريق ( جناكليس – أبو المطامير) داخل نطاق محافظة البحيرة.

حادث انقلاب سيارة ووفيات ومصابين

تبلغت إدارة الطوارىء بمديرية الصحة بالبحيرة بقيادة الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ووفيات ومصابين، تم الدفع بسيارات الإسعاف الي مكان الواقعة،وأسفر الحادث عن وفاة 4 عمال هم ياسمين محمد إسماعيل، (40 عامًا)، رجب ناجي حمد، (61 عامًا)، هند علي عبد المعطي،(28 عامًا)، زيني إبراهيم محمد، (32 عامًا).

اسماء المصابين بالحادث

كما نقل المصابين الي مستشفي ابو المطامير المركزي، لتلقي العلاج اللازم وهم " زياد أشرف حمودة، (20 عامًا)، حنين إبراهيم إسماعيل، (19 عامًا)، ملك محمد عيد، (14 عامًا)، أسماء رزق محمد، (23 عامًا)، وجميعهم مقيمين بأبو المطامير، وجاري تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهم، وانتقلت الأجهزة الأمنية المختصة الي مكان الواقعة وتحرير المحضر اللازم وجاري علي العرض النيابة العامة.

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