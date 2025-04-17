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حوادث

مصرع طالب ثانوي دهسا تحت عجلات القطار في دمنهور

قطار، فيتو
قطار، فيتو

حالة حزن انتابت أهالي دمنهور بمحافظة البحيرة، عقب مصرع طالب بالصف الثاني الثانوي، دهسا أسفل عجلات قطار، خلال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور بمدينة دمنهور في محافظة البحيرة،  وذلك أمام ملعب يتم تأجيره للعب كرة القدم، حيث انتقلت سيارة الإسعاف الي مكان الواقعة، وتم نقل أشلاء الجثمان إلي ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي.

دهسا بالقطار بالسكة الحديد قبل مزلقان اسفل الكوبري العلوي

تبلغ إدارة النجدة بمديرية الصحة بالبحيرة بقيادة الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بمصرع طالب دهسا بالقطار بالسكة الحديد قبل مزلقان اسفل الكوبري العلوي بمدينة دمنهور، تم الدفع بسيارة الإسعاف الي مكان واقعة وتبين وفاة أحمد ماهر زويل، 16 عاما، طالب بالصف الثاني الثانوي، وتم نقل أشلاء الجثمان إلي ثلاجة حفظ الموتى بمستشفي دمنهور العام، تحت تصرف جهات التحقيق التي تولت باشرت التحقيقات في الحادث.

مروره شريط السكة الحديد من مكان غير مصرح له

انتقلت الأجهزة الأمنية بالبحيرة الي مكان الواقعة وتبين مصرع الطالب أثناء مروره شريط السكة الحديد من مكان غير مصرح له عبور المشاة ليصدمه القطار ويتوفي في الحال، تحرر المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة. 

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دمنهور البحيرة الثانوي قطار دهسا كرة القدم
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