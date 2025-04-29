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حوادث

المرور يرفع درجة الاستعداد وينشر سيارات الإغاثة لمواجهة تقلبات الطقس غدا

المرور يرفع درجة
المرور يرفع درجة الاستعداد وينشر سيارات الإغاثة

تستعد الإدارة العامة للمرور، لمواجهة الأحوال الجوية المتقلبة المتوقعة غدًا الأربعاء، 30 أبريل 2025، حيث حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تعرض البلاد لمنخفض جوي خماسيني يتسبب في نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، مع احتمالية سقوط أمطار رعدية على بعض المناطق.​
 

حالة الطقس المتوقعة غدًا


تشير توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن البلاد ستشهد غدًا طقسًا حارًا نهارًا على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ومعتدلًا على السواحل الشمالية. كما يتوقع نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة قد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة. ​
 

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استعدادات المرور لمواجهة التقلبات الجوية


في ضوء هذه التوقعات، رفعت الإدارة العامة للمرور حالة الاستعداد القصوى، حيث تم نشر سيارات الإغاثة المرورية على الطرق السريعة والصحراوية، وتكثيف التواجد الأمني لتقديم الدعم اللازم للمواطنين. 

المرور يرفع درجة الاستعداد وينشر سيارات الإغاثة لمواجهة تقلبات الطقس

 

كما تم التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير المعدات اللازمة للتعامل مع أي طوارئ قد تنجم عن سوء الأحوال الجوية. ​

توصيات للمواطنين
تنصح الإدارة العامة للمرور المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة، خاصة في المناطق التي قد تشهد انخفاضًا في الرؤية الأفقية بسبب الأتربة المثارة. كما يُفضل تجنب السفر على الطرق الصحراوية قدر الإمكان، والالتزام بتعليمات رجال المرور في حال الضرورة.​

تؤكد الجهات المعنية استمرار متابعة حالة الطقس والتنسيق بين مختلف الأجهزة لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على انسيابية الحركة المرورية.​

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