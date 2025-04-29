الثلاثاء 29 أبريل 2025
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رياضة

الأهلي يقدم العزاء لنجمه السابق أسامة عرابي في وفاة والدته

أسامة عرابي
أسامة عرابي

تقدم الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وأعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وقطاعات النادي الرياضية، بخالص التعازي للكابتن أسامة عرابي لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، والكابتن أمين عرابي مدير أكاديمية الأهلي بفرع الشيخ زايد في وفاة والدتهما، داعين المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويدخلها فسيح جناته، ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان.

وتوفيت والدة أسامة عرابى نجم النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر اليوم الثلاثاء، وتقام صلاة الجنازة غدًا الأربعاء عقب صلاة الظهر بمسجد حسين صدقى بالمعادى.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

وعلي جانب آخر يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة بتروجيت غدا الأربعاء ضمن منافسات الدوري الممتاز.  

 ويلتقي فريق النادي الأهلي مع بتروجيت غدا الأربعاء الموافق 30 أبريل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء، وتبث عبر قنوات أون سبورت، الناقل الحصري لبطولة الدوري.  

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