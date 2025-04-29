أخبار الرياضة اليوم: معلول يعود لقائمة المارد الأحمر.. الزمالك يرفض طلب زيزو.. وأهلي جدة يطيح بالهلال من آسيا

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة ولعل أبرزها..

الزمالك يرفض طلب زيزو

رفض نادي الزمالك في خطاب رسمي أرسله إلى الاتحاد المصري لكرة القدم إجراء التحقيق مع أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في مقر اتحاد الكرة.

وتمسك نادي الزمالك في خطابه بأن يتم التحقيق مع اللاعب في مقر النادي وفقًا للمواعيد التي يتم إخطاره بها، بما فيها جلسة التحقيق المقررة غدًا الأربعاء الموافق يوم 30 أبريل الجاري.

يأتي ذلك الخطاب ردًا على خطاب تلقاه النادي من الاتحاد المصري لكرة القدم، والذي يفيد بطلب اللاعب أحمد مصطفى "زيزو" التحقيق معه من قبل نادي الزمالك في مقر اتحاد الكرة، وهو ما رفضه مسؤولو الزمالك بشكل قاطع، خاصة وأن مزاعم وأقوال اللاعب بشأن التخوف على سلامته وأمنه داخل النادي غير صحيحة، ويحاول اللاعب اختلاقها لتبرير انقطاعه عن خوض التدريبات والمباريات

عودة معلول لقائمة الأهلي

استقر عماد النحاس المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي قائمة الفريق لمواجهة نظيره فريق بتروجيت مساء غدا الأربعاء، ضمن بطولة الدوري المصري الممتاز.

حراسة المرمي: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزه علاء.

الدفاع: علي معلول وعمر كمال عبد الواحد ورامي ربيعة وياسر ابراهيم وأشرف داري ومحمد هاني.

الوسط: مروان عطية وعمرو السولية ونيدفيد ومحمد مجدي افشه واحمد رضا وأمام عاشور وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر واشرف بن شرقي واحمد نبيل كوكا.

الهجوم: وسام ابو علي وجراديشار.

محمد صلاح يحتفل بالدوري الإنجليزي

علق محمد صلاح لاعب ليفربول على تتويج فريقه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الـ20 في تاريخ النادي.

وكتب صلاح عبر حسابه بموقع تويتر: "هذا هو ما كنا نريد أن نقدمه لجماهيرنا أكثر من أي شيء آخر. هذا النادي يجب أن ينافس دائمًا على كل شيء وأن يكون في القمة. لا أعذار. جميع الفرق تفوز بالمباريات، لكن في النهاية لا يوجد سوى بطل واحد. هذا ما يتذكره التاريخ، وينطبق هذا على الموسم المقبل أيضًا."

يعيش نادي ليفربول حالة من السعادة بعد التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعد غياب منذ موسم 2019 – 2020.

أهلى جدة يصعد لنهائي دوري أبطال آسيا

تأهل أهلي جدة لنهائي دوري أبطال آسيا للنخبة بعد فوزه على الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف في دور نصف النهائي من البطولة.

وأحرز روبرتو فيرمينو لاعب أهلي جدة الهدف الأول في مرمى الهلال السعودي بالدقيقة 9.

سجل إيفان توني لاعب أهلي جدة الهدف الثاني في مرمى الهلال بالدقيقة 27.

قلص سالم الدوسري لاعب الهلال الفارق، بعد أن سجل الهدف الأول لفريقه في مرمى أهلي جدة بالدقيقة 40.

واختتم فراس البركان الثلاثية في الدقيقة 98 ليصعد بفريقه للمباراة النهائية.

إصابة ناصر ماهر لاعب الزمالك

تعرض ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى إصابة في قدمه خلال تدريبات الأبيض بمعسكر الإسكندرية، استعدادا لمباراة المصري البورسعيدي في الدوري الممتاز.

ونشر ناصر ماهر صورة لقدمه المصابة، وذلك عبر ستوري انستجرام.

موقف مصطفى العش من مونديال الأندية

كشف وليد صلاح الدين، مدير الكرة بنادي زد إف سي، مصير اللاعب مصطفى العش المعار للأهلي من المشاركة في كأس العالم للأندية رفقة القلعة الحمراء.

ومن المقرر أن يشارك الأهلي في نهائيات كأس العالم للأندية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة بين 15 يونيو إلى 13 يوليو المقبلين.

وقال صلاح الدين، في تصريحات إذاعية، إن مصطفى العش استخرج تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية ويخوض منافسات كأس العالم للأندية.



وأضاف: "الأهلي يريد الاحتفاظ بخدمات مصطفى العش، ونعمل على ضم مدافع جديد قبل بداية الموسم حال التعاقد معه نهائيا".

وتابع: "عقد الإعارة لا يشمل بندا للشراء، ولكن الأهلي وزد يملكان قرارا مشتركا بشأن اللاعب".

وأوضح: "رحيل العش أثر بالسلب على الفريق خاصة مع بعض الإصابات، وأن الفريق يسعى لضم مدافع جديد".

وأشار: "زد أخطأ بعدم بيع بعض اللاعبين بعد وصول عروض تصل إلى 280 مليون جنيه من الأهلي والزمالك وأندية خارج مصر".

صدمة في ريال مدريد روديجر يغيب لأكثر من شهرين

أعلن نادي ريال مدريد، اليوم الثلاثاء، خسارته لجهود أحد لاعبيه البارزين لمدة قد تصل إلى شهرين، بسبب الإصابة التي ستجعله يغيب عن كأس العالم للأندية 2025.

وقال ريال مدريد، في بيان على موقعه الرسمي: "خضع لاعبنا أنطونيو روديجر اليوم الثلاثاء، لعملية جراحية ناجحة بسبب تمزق جزئي في الغضروف الخارجي لركبته اليسرى".

وأضاف: "قد أجريت العملية على يد الدكتور مانويل لييس، تحت إشراف الفريق الطبي لنادي ريال مدريد، وسيبدأ روديجر قريبا مرحلة التعافي".

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