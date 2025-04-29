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رياضة

منتخب المصارعة يحصد 8 ميداليات في أول أيام البطولة الأفريقية

منتخب المصارعة، فيتو
منتخب المصارعة، فيتو

المصارعة، أنهى المنتخب الوطني للمصارعة مشاركته في اليوم الأول من منافسات البطولة الأفريقية، المقامة حاليا في مدينة الدار البيضاء بالمغرب.

وحصد المنتخب الوطني خلال مشاركته بمنافسات اليوم الأول 8 ميداليات متنوعة بواقع 6 ذهبيات وفضيتين.

وجاءت ميداليات منتخب المصارعة كالتالي:

محمد عماد - ذهبية وزن 48 كجم (تحت 17 عاما)

يوسف الرفاعي - ذهبية وزن 51 كجم (تحت 17 عاما)

ياسين حسني - ذهبية وزن 80 كجم (تحت 17 عاما)

يوسف وليد - ذهبية وزن 92 كجم - (تحت 17 عاما)

عصام إبراهيم - ذهبية وزن فوق 110 كجم (تحت 17 عاما)

مريم أبو هاشم - ذهبية وزن 43 كجم (تحت 17 عاما)

أحمد محمد - فضية وزن 50 كجم (تحت 17 عاما)

محمد عبد الباري - فضية وزن 55 كجم (تحت 17 عاما)

وتتكون البعثة المصرية في البطولة الأفريقية من 52 فردا بينهم 36 لاعبا و2 مديرين فنيين و5 مدربين و5 حكام وعضو اتحاد أفريقي ورئيس بعثة الكبار ورئيس بعثة الشباب والناشئين.تتكون البعثة المصرية في البطولة الأفريقية من 52 فردا بينهم 36 لاعبا و2 مديرين فنيين و5 مدربين و5 حكام وعضو اتحاد أفريقي ورئيس بعثة الكبار ورئيس بعثة الشباب والناشئين.

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المصارعة المنتخب الوطني للمصارعة البطولة الافريقية المنتخب الوطني محمد عماد

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