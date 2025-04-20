عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا مع مجلس إدارة اتحاد المصارعة ولاعبي منتخب مصر، وذلك قبيل مشاركتهم في البطولة الأفريقية للمصارعة المقرر إقامتها في المغرب خلال الأيام القليلة المقبلة.

وشهد الاجتماع، الذي عُقد بديوان عام الوزارة، مناقشة آخر الاستعدادات الفنية والبدنية للاعبين منتخب المصارعة، واستعراض خطة الاتحاد في تجهيز المنتخب الوطني بالشكل الأمثل للمنافسات، إضافة إلى مناقشة الترتيبات اللوجستية والإدارية المتعلقة بالسفر والإقامة خلال فترة البطولة.

أشرف صبحي يجتمع باتحاد المصارعة ومنتخب مصر استعدادا للبطولة الأفريقية بالمغرب

وأكد الدكتور أشرف صبحي خلال اللقاء على دعم الوزارة الكامل للمنتخب الوطني، مشيرًا إلى أهمية هذه البطولة كخطوة نحو التأهل لأولمبياد باريس 2024، قائلًا: “نثق في قدرات أبطالنا على تحقيق الإنجازات، ورفع اسم مصر عاليًا في المحافل القارية والدولية. أنتم تمثلون مصر، ونحن جميعًا خلفكم داعمين”.

أشرف صبحي يجتمع باتحاد المصارعة ومنتخب مصر استعدادا للبطولة الأفريقية بالمغرب

وشدد الوزير على ضرورة الانضباط والتركيز، ووجّه الشكر لاتحاد المصارعة على الجهد المبذول في تطوير اللعبة ودعم اللاعبين في مختلف المراحل العمرية.

وزير الشباب والرياضة يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه

فيما استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أنطونيو إسبينوس رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، في زيارة رسمية جرت بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للكاراتيه.

يأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز العلاقات بين مصر والاتحاد الدولي للكاراتيه، ومواصلة دعم مصر لرياضة الكاراتيه محليًا ودوليًا، لما لها من مكانة بارزة على الساحة الرياضية العالمية.

وزير الشباب والرياضة يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه

وأكد الدكتور أشرف صبحي خلال اللقاء على تقدير الدولة المصرية لرياضة الكاراتيه وحرصها على توفير كل سبل الدعم لتطويرها، مشيرًا إلى النجاحات الكبيرة التي تحققها مصر في مختلف المحافل الدولية بفضل أبطالها من اللاعبين واللاعبات.

وزير الشباب والرياضة يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه

تناول اللقاء سبل التعاون المشترك بين الوزارة والاتحاد الدولي في مجالات تنظيم البطولات الدولية واستضافة الفعاليات الكبرى، فضلًا عن تبادل الخبرات الفنية والإدارية، والتأكيد على الدور الرائد الذي تلعبه مصر في نشر اللعبة داخل المنطقة العربية والقارة الإفريقية.

من جانبه، أشاد رئيس الاتحاد الدولي بالكاراتيه بالبنية التحتية الرياضية المتميزة التي تمتلكها مصر، معربًا عن إعجابه بالتطور الكبير في مستوى اللاعبين المصريين، والتنظيم المحترف للبطولات التي تستضيفها مصر، ومؤكدًا على استعداده الكامل للتعاون مع الجانب المصري بما يسهم في تطوير الرياضة على مختلف المستويات.

وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على أهمية استمرار الحوار والتنسيق الدائم بين الجانبين لتحقيق الأهداف المشتركة ودعم انتشار رياضة الكاراتيه في مصر والمنطقة.

أشرف صبحي يلتقي رئيس اتحاد الرماية بحضور عزمي محيلبة

فيما التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية، وعزمي محيلبة، لاعب المنتخب الوطني للرماية، وأحد أبرز نجوم اللعبة على المستوى الدولي، وذلك بمقر الوزارة.

تناول اللقاء مناقشة خطة الإعداد للمشاركات المقبلة، وعلى رأسها دورة الألعاب الأولمبية المقبلة، بالإضافة إلى سبل دعم رياضة الرماية في مصر، وتوفير أفضل بيئة تدريبية تساهم في تعزيز قدرات اللاعبين المصريين على المنافسة الدولية.

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