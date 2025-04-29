الدوري المصري، تعادل سلبي بين إنبي وغزل المحلة في الشوط الأول

الدوري المصري، انتهى الشوط الأول من مباراة إنبي أمام غزل المحلة بالتعادل السلبي بدون أهداف، على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مجموعة الهبوط ببطولة الدورى المصري الممتاز.

شوط المباراة الأول بين إنبي وغزل المحلة جاء أقل من المتوسط، وشهد أفضلية نسبية لصالح الفريق البترولي، الذي حاول استغلال المباراة على ملعبه من أجل خطف هدف مبكر، ولكن اليقظة الدفاعية لفريق غزل المحلة أفشدت أغلب هجمات إنبي.

شهدت الدقائق العشر الأخيرة كثافة هجومية من جانب لاعبي إنبي لخطف هدف التقدم الأول قبل نهاية الشوط الأول، لكن الرعونة ولتسرع أفلشت محاولتهم لهز شباك الفلاحين لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

فريق إنبي، فيتو

أعلن حمزة الجمل المدير الفني لفريق الكرة بنادي إنبي، تشكيلة فريقه لمواجهة غزل المحلة في الدوري المصري الممتاز.

تشكيل إنبي أمام غزل المحلة

يدخل فريق إنبي مباراته أمام غزل المحلة في الدوري المصري بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: رضا السيد

خط الدفاع: أحمد صبيحة - أحمد كالوشا - محمد حامد - خالد أحمد

خط الوسط: أحمد العجوز - مودي ناصر - على محمود

خط الهجوم: محمد شريف حتحوت - رفيق كابو - أحمد أمين أوفا

تشكيل غزل المحلة أمام إنبي

مباراة إنبى وغزل المحلة

ويسعى فريقا إنبي وغزل المحلة إلى تحقيق الفوز لتجنب الدخول فى دوامة الهبوط.

دخل إنبي بقيادة حمزة الجمل المدير الفنى للفريق المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز الأخير في بطولة كأس عاصمة مصر، حيث تغلب على حرس الحدود بهدفين دون رد بربع نهائي البطولة فى المقابل تعادل المحلة مع المصرى دون أهداف بدور المجموعة لكأس عاصمة مصر مودعا المنافسات.

ترتيب إنبى وغزل المحلة

ودخل غزل المحلة المباراة محتلا المركز الرابع في مجموعة الهبوط برصيد 20 نقطة، ويحتل إنبي المركز الثامن وقبل الأخير برصيد 15 نقطة.

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