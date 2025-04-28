وليد خليل يجتمع بالجهاز الفني ولاعبي غزل المحلة لتحفيزهم استعدادا لمواجهة إنبي

حرص المهندس وليد خليل رئيس مجلس إدارة شركة الكرة بنادي غزل المحلة على الاجتماع مع الجهاز الفني ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وذلك لتحفيزهم قبل مباراة إنبي المقرر لها غدا في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وعلى صعيد آخر، أعلن نادي غزل المحلة في بيان رسمي عن رفض رابطة الأندية المصرية المحترفة طلبه بإعادة مباراة الفريق أمام إنبي إلى ملعب المقاولون العرب، كما كان مقررا لها بدلا من إقامتها علي ملعب بتروسبورت.

ونشر غزل المحلة خطاب رابطة الأندية للرد علي طلبه بشأن إعادة مباراة الفريق إلي ملعب المقاولون العرب، حيث أصرت الرابطة علي إقامة مباراة الفريقين علي ملعب بتروسبورت لتعذر إقامتها علي ملعب المقاولون لانشغال الملعب بمباراة الفريق بدوري المحترفين.

وقال غزل المحلة في بيانه " في سابقة هي الأولى من نوعها، قامت لجنة المسابقات برابطة الأندية اليوم بالرد على طلب شركة غزل المحلة لكرة القدم، المُرسل بتاريخ ٢٢ إبريل، لإعادة مباراة الفريق أمام إنبي إلى ملعب المقاولون العرب كما كان مقرر لها، بالرفض، وذلك قبل موعد إقامة المباراة بـ٢٨ ساعة فقط.

نقل مباراة غزل المحلة وإنبي إلي ستاد بتروسبورت

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة نقل مباراة غزل المحلة وإنبي إلى ستاد بتروسبورت بدلا من ستاد المقاولون، يوم الثلاثاء المقبل بالجولة الثالثة من المرحلة الثانية لمجموعة الهبوط، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

يذكر أن مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، برئاسة المهندس وليد خليل، أعلن في وقت سابق تمسكه بإقامة مباراة الفريق أمام نادي إنبي، على ملعب المقاولون العرب، كما هو مُحدد مسبقًا جدول مباريات الدوري المصري الممتاز.

غزل المحلة يرفض نقل مباراة إنبي

وجاء في بيان النادي أن النادي يرفض بشكل قاطع محاولات نقل المباراة إلى ستاد بتروسبورت، وذلك حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة.

وتابع البيان: يشدد مجلس الإدارة على التزامه الكامل بجدول المباريات المرسل من رابطة الأندية المحترفة مسبقًا، مؤكدًا في الوقت ذاته تمسكه بكافة حقوقه التنظيمية والرياضية في هذا الشأن.

موعد مباراة غزل المحلة وإنبي

ويستعد فريق غزل المحلة لمواجهة نظيره إنبي يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة الثانية لمجموعة الهبوط ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

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