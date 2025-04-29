الدوري المصري، ترتيب مجموعة الهبوط قبل مباراة إنبي وغزل المحلة

الدوري المصري، يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة مع نظيره إنبي مساء اليوم الثلاثاء على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة الثانية لمجموعة الهبوط من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويقام الموسم الحالي للدوري المصري بنظام استثنائي يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين مجموعة التتويج ومجموعة تفادي الهبوط.

وتلعب الفرق التي تحتل المراكز بين العاشر إلى الثامن عشر في مجموعة تجنب الهبوط، وتنص قواعد الدوري المصري على هبوط فريقين في الموسم الحالي.

وتتكون مجموعة تجنب الهبوط، من زد إف سي وطلائع الجيش وسموحة والاتحاد السكندري والجونة وغزل المحلة والإسماعيلي وإنبي ومودرن سبورت.



وتشارك الأندية في الدور الثاني بنفس رصيد النقاط الذي جمعته في الدور الأول دون إضافة أي نقاط اعتبارية.

ترتيب مجموعة الهبوط قبل مباراة إنبي وغزل المحلة

1- زد 27 نقطة

2- الجونة 24 نقطة

3-الاتحاد السكندري 22 نقطة

4 - طلائع الجيش 21 نقطة

5- سموحة 21 نقطة

6- غزل المحلة 20 نقطة

7- الإسماعيلي 18 نقطة

8- إنبي 15 نقطة

9 - مودرن سبورت 12 نقطة



جدول ترتيب مجموعة الهبوط قبل مباراة إنبي وغزل المحلة

ويدخل فريق غزل المحلة رافعا شعار لا بديل عن الفوز وحصد الثلاث نقاط، وذلك للتقدم في جدول الترتيب والابتعاد عن مراكز الهبوط، أملا في الحفاظ علي مكانه بدوري الأضواء والشهرة خلال الموسم القادم.

أما فريق إنبي فوضعه لا يختلف كثير عن وضع زعيم الفلاحين، حيث سيدخل الفريق البترولي المباراة طامحا في الفوز سعيا للهروب من مناطق الهبوط.

مواعيد مباريات الجولة الثالثة لمجموعة الهبوط

الجونة 1-1 سموحة (انتهت)

الإسماعيلى 0-2 زد إف سي (انتهت)

طلائع الجيش 1-2 الاتحاد السكندري (انتهت)



الثلاثاء 29 أبريل

إنبى ضد غزل المحلة.. 8 مساء بستاد بتروسبورت.

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