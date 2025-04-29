الدوري المصري، إنبي يواجه غزل المحلة في صراع الهروب من الهبوط

تختتم اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الثالثة بالدور الثاني بمجموعة الهبوط ببطولة الدورى الممتاز بمواجهة إنبى مع غزل المحلة فى الثامنة مساءًا ضمن مباريات الجولة الثالثة من مجموعة ببطولة الدورى المصرى.

مباراة إنبى وغزل المحلة

ويسعى فريقا إنبي وغزل المحلة إلى تحقيق الفوز لتجنب الدخول فى دوامة الهبوط.

يدخل إنبي بقيادة حمزة الجمل المدير الفنى للفريق المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز الأخير في بطولة كأس عاصمة مصر، حيث تغلب على حرس الحدود بهدفين دون رد بربع نهائي البطولة فى المقابل تعادل المحلة مع المصرى دون أهداف بدور المجموعة لكأس عاصمة مصر مودعا المنافسات.

ترتيب إنبى وغزل المحلة

ويدخل غزل المحلة المباراة محتلا المركز الرابع في مجموعة الهبوط برصيد 20 نقطة، ويحتل إنبي المركز الثامن وقبل الأخير برصيد 15 نقطة.

وكان مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة المهندس وليد خليل، قرر تنظيم ترحال جماهيري إلى القاهرة لمؤازرة الفريق الأول فى مواجهته أمام نادي إنبي.



ترتيب فرق مجموعة الهبوط بالدوري المصري قبل مباريات اليوم

1- زد اف سي 27 نقطة

2- الجونة 24 نقطة

3- الاتحاد السكندري 22 نقطة

4- طلائع الجيش 21 نقطة

5- سموحة 21 نقطة

6- غزل المحلة 20 نقطة

7- الإسماعيلي 18 نقطة

8- إنبي 15 نقطة

9- مودرن سبورت 12 نقطة.

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