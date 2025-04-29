وكيل تعليم الدقهلية يعلن تأجيل امتحانات الشهر للأحد بسبب الطقس

صرح المهندس محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية تأجيل الامتحانات لشهر إبريل المقرر انعقادها غدا ليوم الأحد المقبل، نظرًا لسوء الأحوال الجوية المتوقعة غدًا، وصدور قرار وزير التربية والتعليم بتأجيل الدراسة

تأجيل امتحانات الشهر غدا ليوم الأحد

وكان قد أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا باعتبار غد الأربعاء الموافق ٣٠ أبريل ٢٠٢٥ أجازة بكافة المدارس على مستوى الجمهورية، وذلك حرصا على سلامة أبنائنا الطلاب نظرا لسوء الأحوال الجوية المتوقعة غدا.

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