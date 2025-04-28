بعد فقدانه الوعي، إخضاع لاعب منتخب الشباب للبروتوكول الطبي وإراحته 6 أيام

منتخب الشباب، قررت اللجنة الطبية ببطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 عاما برئاسة الدكتور محمد أبو العلا، بالتنسيق مع الجهاز الطبي للمنتخب الوطني للشباب برئاسة الدكتور محمد أكمل والدكتور محمد محروس أخصائي العلاج الطبيعي خضوع مؤمن شريف لاعب منتخب الشباب للبروتوكول الطبي في حالات إصابات الرأس وإراحته 6 أيام، بعد تعرضه للإغماء في مباراة المنتخب أمس الأحد أمام جنوب أفريقيا في افتتاح البطولة باستاد القاهرة.

وائل شريف لاعب منتخب الشباب، فيتو

تفاصيل إصابة لاعب منتخب الشباب

وتعرض مؤمن شريف لإصابة قوية في الرأس أفقدته الوعى، خلال الشوط الأول في مباراة مصر وجنوب إفريقيا، ليتوجه الفريق الطبي إلى أرضية ملعب اللقاء لإجراء الإسعافات الأولية اللازمة قبل نقل اللاعب عبر سيارة الإسعاف إلى أقرب مستشفى لاتخاذ الاجراءات الطبية اللازمة.

منتخب مصر يفوز على جنوب افريقيا

حقق منتخب مصر للشباب، فوزا غاليا على نظيره جنوب إفريقيا، بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الافتتاحية ببطولة كأس أمم إفريقيا تحت 20 عامًا، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 27 أبريل إلى 18 مايو المقبل.

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