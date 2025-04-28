الإثنين 28 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بعد فقدانه الوعي، إخضاع لاعب منتخب الشباب للبروتوكول الطبي وإراحته 6 أيام

مباراة مصر وجنوب
مباراة مصر وجنوب افريقيا، فيتو

منتخب الشباب، قررت اللجنة الطبية ببطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 عاما برئاسة الدكتور محمد أبو العلا، بالتنسيق مع الجهاز الطبي للمنتخب الوطني للشباب برئاسة الدكتور محمد أكمل والدكتور محمد محروس أخصائي العلاج الطبيعي خضوع مؤمن شريف لاعب منتخب الشباب للبروتوكول الطبي في حالات إصابات الرأس وإراحته 6 أيام، بعد تعرضه للإغماء في مباراة المنتخب أمس الأحد أمام جنوب أفريقيا في افتتاح البطولة باستاد القاهرة.

وائل شريف لاعب منتخب الشباب، فيتو
وائل شريف لاعب منتخب الشباب، فيتو

تفاصيل إصابة لاعب منتخب الشباب

وتعرض مؤمن شريف لإصابة قوية في الرأس أفقدته الوعى، خلال الشوط الأول في مباراة مصر وجنوب إفريقيا، ليتوجه الفريق الطبي إلى أرضية ملعب اللقاء لإجراء الإسعافات الأولية اللازمة قبل نقل اللاعب عبر سيارة الإسعاف إلى أقرب مستشفى لاتخاذ الاجراءات الطبية اللازمة.

منتخب مصر يفوز على جنوب افريقيا

حقق منتخب مصر للشباب، فوزا غاليا على نظيره جنوب إفريقيا، بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الافتتاحية ببطولة  كأس أمم إفريقيا تحت 20 عامًا، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 27 أبريل إلى 18 مايو المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب الشباب كاس الامم الافريقية للشباب الدكتور محمد ابو العلا مؤمن شريف لاعب منتخب مصر جنوب أفريقيا

مواد متعلقة

أمم افريقيا، موعد مباراة منتخب الشباب القادمة والفريق المنافس والقناة الناقلة

وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان منتخب الشباب بالفوز على جنوب أفريقيا

منتخب الشباب يستهل مشواره بأمم أفريقيا بالفوز على جنوب أفريقيا 1-0 (صور)

حافلة منتخب الشباب تصل استاد القاهرة استعدادا لمواجهة جنوب أفريقيا (صور)

ads

الأكثر قراءة

وفاة جينا سلطان الغامضة تصيب النشطاء بالصدمة، والحزن يخيم على الوسط الفني

أول تعليق من التعليم على واقعة «مدرسة البحيرة»

هبات الرياح تصل لـ 90 كم في الساعة، الأرصاد تحذر من منخفض خماسيني

الأهلي يؤجل تكريم كولر لحين إنهاء أزمة الشرط الجزائي

زغلول صيام يكتب: كان عقل الأهلي فين لما تعاقد مع كولر وكان فين اتحاد الكرة مع فيتوريا والزمالك مع كبشة المدربين ؟ واللا هي دولارات من غير صاحب !!

وزير الصحة: زيادة في نسب الإصابة بالسرطان بين الأطفال

بعد فقدانه الوعي، إخضاع لاعب منتخب الشباب للبروتوكول الطبي وإراحته 6 أيام

سكب الخمر على رأس محمد صلاح تثير غضب الجماهير، والنشطاء: فخر العرب متساهل (فيديو)

خدمات

المزيد

37.4 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة في السوق اليوم الإثنين

طن القصدير يسجل 37 ألف دولار بالبورصات العالمية

أسعار سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه اليوم الإثنين 28-4-2025

المزيد

انفوجراف

في موسم حصاده.. ما تريد معرفته عن أحكام زكاة القمح (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة: المُلك تكليف وعلى الملوك أن يتقوا الله في رعيتهم

موسم الحج 2025، دار الإفتاء توضح حكم جمع الحصيات من مزدلفة لرمي الجمرات

فضائله وأنواعه وصيغه، كل ما تريد معرفته عن التسبيح في الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية