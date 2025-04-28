منتخب الشباب يتدرب بالإسماعيلية استعدادا للقاء سيراليون، ونبيه يشيد ويحذر

أدى منتخب الشباب تحت ٢٠ سنة لكرة القدم أول تدريباته، اليوم، باستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وذلك بعد انتظامه فى معسكره المغلق استعدادا للقاء سيراليون بعد غد الأربعاء فى الجولة الثانية للمجموعة الأولى فى كأس الأمم الأفريقية التى تقام فى ضيافة مصر من ٢٧ أبريل إلى ١٨ مايو المقبل وهى البطولة المؤهلة إلى كأس العالم فى تشيلي.

منتخب الشباب يتدرب بالإسماعيلية

ونقل منتخب الشباب معسكره من القاهرة إلى الإسماعيلية اليوم بعد أداء مباراة الافتتاح أمس والتى انتهت بفوزه على جنوب افريقيا بهدف عالمي الموهوب محمد عبد الله وهو الفوز الذى وضع الفراعنة فى صدارة المجموعة مبكرا وله ثلاث نقاط يليه سيراليون وزامبيا فى المركز الثاني ولكل نقطة عقب تعادلهما فى الجولة الأولى التى شهدت راحة منتخب تنزانيا المتواجد فى نفس المجموعة.

نبيه يحذر اللاعبين من الإفراط في الفرحة

جاء التدريب على مجموعتين ؛ حيث ادى اللاعبون الذين خاضوا مباراة جنوب افريقيا تدريبات استشفائية فى الجيم بينما تدرب البدلاء تحت قيادة الكابتن أسامة نبيه المدير الفني..وشهد التدريب وليد درويش عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وعلى هامش التدريبات تحدث اسامه نبيه بعقلانية شديدة مشيدا بما قدمه اللاعبون من أداء رجولى وروح عالية فى لقاء جنوب افريقيا مشددا على أنها جولة وانتهت ولا يجب الإفراط فى الفرحة وطالب اللاعبين بالتركيز خاصة وأن مشوار البطولة لا يزال طويلا ويحتاج منهم مزيد من الجهد والعمل.

وتجدر الاشارة الى ان المنتخبات أصحاب المراكز الأولى والثانية من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل منتخبين في المركز الثالث تتأهل إلى دور الثمانية، ويصعد أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى كأس العالم تحت 20 عامًا.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب كلا من: اسامة نبيه المدير الفني وحمادة أنور مدير المنتخب وعلاء عبده المدرب العام ومحمد عمر النور المدرب وأيمن طاهر مدرب حراس المرمي وياسر عبد العزيز المنسق الاعلامي واحمد عصام محلل الاداء ود.محمد اكمل طبيب ومحمد محروس اخصائي العلاج الطبيعي واحمد ممدوح وعباس حسانين فى التدليك وعلاء سعيد مدير المهمات.

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