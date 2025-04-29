تعليم الكبار بالإسماعيلية تنظم قافلة لمحو الأمية بقرية الفردان (صور)

نظمت الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالتنسيق مع فرع الإسماعيلية لتعليم الكبار بجامعة قناة السويس، قافلة للإصحاح البيئي بإدارة مركز الإسماعيلية بقرية الفردان.

أبرز الحضور خلال القافلة

جاء ذلك بحضور أحمد حامد من إدارة مركز الإسماعيلية، وحاضر في الندوة التوعوية الدكتورة نها يحيى أستاذ أصول التربية.

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

تقديم ندوات توعوية

وأوضحت نورهان سيد عيد، مدير فرع تعليم الكبار في محافظة الإسماعيلية، أن القافلة تضم ندوة توعوية وامتحان تنشيطي وفوري واستكتابات للناجحين، حيث تم إجراء امتحان لعدد ٥٠ مواطنا بالقرية.

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

الوصول إلى الصفر في محو الأمية

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية بخفض نسبة الأمية بالمحافظة لتصل إلى الصفر الافتراضي وهو 7%، طبقًا لتقديرات اليونسكو، وضمن رؤية الهيئة العامة لتعليم الكبار بإخراج مواطن متعلم واع متمكن من مهارات ريادة الأعمال والابتكار، قادر على التعايش مع البيئة الرقمية ولديه عقيدة التعلم مدى الحياة.



جانب من الحملة، فيتو

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